LabLaw Studio, l'Avvocato Rotondi alla guida di Work on Work

LabLaw Studio, l'Avvocato Francesco Rotondi per Work on Work, la fiera dedicata ai servizi per il mondo del lavoro

L’Avv. Prof. Francesco Rotondi, Consigliere esperto del CNEL e name partner di LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners, lega il proprio nome e la propria professionalità al progetto Work on Work – Il Lavoro al servizio del Lavoro, la manifestazione fieristica a carattere nazionale dedicata ai servizi per il mondo del lavoro, che si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 nel Quartiere Fieristico di Ferrara.

L’iniziativa mette in atto sinergie volte a renderla una piattaforma aperta all’intero territorio nazionale, nella quale, grazie al contesto creato dalle aziende presenti in fiera, sarà agevole una partecipazione maggiormente strutturata e consapevole da parte dei datori di lavoro e dei candidati. Spazi espositivi e momenti congressuali sono concepiti per essere funzionali all’informazione su tematiche, progetti e opportunità immesse nel mercato del Lavoro in collaborazione con gli operatori accreditati e con le istituzioni regionali, locali e nazionali coinvolte. Già oggi si configura una vasta rappresentatività di questo potenziale, stimato in oltre 150 partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni.

L’evento annovera numerose relazioni avviate con i principali player di riferimento del mondo del lavoro e con le Istituzioni. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, l’Università degli studi di Ferrara, l’Associazione Italiana Direzione del Personale, l’Agenzia ICE, sono, tra gli altri, gli interlocutori con cui si stanno costruendo i contenuti e gli appuntamenti irrinunciabili che avranno luogo durante l’evento. Da segnalare fra le partnership attuate l’appuntamento con gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia. In questo contesto, Francesco Rotondi avrà un ruolo chiave nello sviluppo strategico e nell’indirizzo generale della fiera WoW, contribuendo con la sua esperienza alla guida della manifestazione entrando a far parte dell’advisory board ed assegnandogli il coordinamento scientifico dei lavori.

Francesco Rotondi ha dichiarato: “È un onore ed un piacere assumere questo nuovo incarico nell’ambito di un progetto ampio che consentirà di ricondurre ad unità in un unico evento le diverse 'anime' del vasto mondo del lavoro avendo quale principio ispiratore: basta guardare il cambiamento, basta guardare i problemi: affrontiamoli tutti”.