Leasing, al via accordo fra Agos e Crédit Agricole Leasing Italia

Crédit Agricole Leasing Italia e Agos: siglata partnership per leasing targato, strumentale e nautico

Agos, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, e Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT), società di riferimento del Gruppo Crédit Agricole Italia per il leasing, hanno siglato un accordo grazie al quale i clienti del Gruppo potranno sottoscrivere contratti di leasing presso tutta la rete di concessionari Agos in Italia. Attraverso la partnership, CALIT ha messo a disposizione della clientela Agos il propria expertise con un team dedicato, diventando il riferimento della sua vasta rete commerciale e ampliandone l’offerta, ora comprensiva di leasing targato, imbarcazioni da diporto e beni strumentali legati all’attività di impresa.

L’obiettivo è fornire un servizio di qualità che abbia impatti positivi sulla customer journey. Le società del Gruppo Crédit Agricole in Italia rispondono alle necessità del cliente con prodotti e servizi eccellenti, iter procedurali rapidi e digitali a cui si affiancano esperienza, consulenza specialistica, capillarità nell’offerta e vicinanza ai territori di presidio. Agiscono, inoltre, nel rispetto della sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione alla mobilità green e a uno sviluppo economico inclusivo del comparto.

“Il nostro obiettivo è arricchire continuamente la gamma di offerta di Agos per adeguarla alle esigenze dei nostri clienti e partner. Valorizzare le specializzazioni di Gruppo unendo competenze specifiche alla garanzia di mantenere l’elevato livello qualitativo del servizio, che rappresenta per noi un elemento imprescindibile per consolidare la relazione con il cliente, costituisce sicuramente un'opportunità favorevole”, ha affermato François-Edouard Drion, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos.

“La partnership con Agos è stata una scelta strategica ispirata alla logica di essere sempre più al servizio dei clienti del nostro Gruppo, anche attraverso una mirata diversificazione del modello e dei canali distributivi del business per rispondere al meglio alle nuove esigenze di oggi e del futuro. Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti garantendo la nostra specializzazione di settore corredata da forte attenzione alla transizione digitale e ambientale", ha concluso Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia.