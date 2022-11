LEGO, lanciato il mini-sito per la scelta del regalo natalizio perfetto

LEGO rende il Natale ancora più ricco di novità e sorprese: è online "Regala il mondo lego"

Quest’anno il Gruppo LEGO è pronto a reinventare le feste e rendere il Natale ancora più ricco di novità e di sorprese. È infatti online Regala il mondo LEGO, un nuovo mini-sito dedicato, pensato per aiutare appassionati e non, a scegliere il regalo LEGO perfetto da donare ai propri cari. Il portale si articola in tre principali sezioni, che guidano gli utenti nella ricerca del set LEGO ideale.

La sezione ‘Idee Regalo’, offre un’accurata selezione di prodotti sulla base di filtri specifici, quali fascia di età, prezzo, temi LEGO e/o passioni.

La sezione ‘Brand Store’, suddivisa in fasce d’età, passioni e temi, permette di individuare un listino specifico di prodotti LEGO, offrendo quante più informazioni possibili sul singolo set.

Il sito permette al cliente, inoltre, di scegliere se acquistare subito online dal suo e- commerce preferito oppure nello store più vicino.

Il sito, oltre ad informare sulle promozioni ed iniziative LEGO, offre la possibilità di creare una propria lista dei desideri personalizzata, condivisibile sui canali social Facebook e WhatsApp, per far sapere a tutti quali sono i propri set preferiti, in modo tale che sarà impossibile sbagliare regalo! Le super novità non finiscono qui: per la prima volta, su Regala il mondo LEGO, è disponibile il nuovo catalogo sfogliabile completamente rinnovato, con animazioni, video e tanto altro! Tra le Minifigure e le dolls di Friends, che prendono vita per giocare insieme, ed i video, che raccontano i prodotti dettaglio dopo dettaglio, anche il catalogo diventa una sorpresa tutta da scoprire! Un modo unico per tuffarsi e vivere ancora di più il mondo LEGO.

A chi è già nel mood festivo, LEGO ha dedicato un altro regalo: all’interno del portale, infatti, ci si può divertire con l’app LEGO FOTO MAGICHE che permette di scattare simpatici selfie con cornici e personaggi natalizi. Inoltre, dal 1° dicembre sarà possibile iniziare il vero e proprio countdown al Natale grazie al Calendario dell’Avvento. Con Regala il mondo LEGO il Natale è sempre più vicino!