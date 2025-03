Lema, nuova direzione artistica e nuovi investimenti: più di 25 aperture nel 2025

Lema, nuova direzione artistica e importanti investimenti: oltre 25 aperture previste per il 2025 con il nuovo piano industriale

Lema si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, rafforzando la propria identità con un'importante evoluzione che affonda le radici nella tradizione familiare. L’azienda, da sempre guidata dalla famiglia Meroni, accoglie ora l’ingresso della quarta generazione e introduce un nuovo piano industriale che segna un significativo passo avanti nella strategia di crescita. Un elemento chiave di questa trasformazione è la nomina di A++ come nuova direzione artistica, che contribuirà a ridefinire il linguaggio del brand. Parallelamente, le divisioni Casa e Contract opereranno in maniera ancora più sinergica, con l’obiettivo di garantire soluzioni progettuali sempre più all’avanguardia. L’azienda prevede un raddoppio del fatturato nei prossimi tre anni e un’espansione significativa con 25 nuove aperture programmate nel 2025.

Fondata nel 1970, Lema è oggi guidata dal Presidente Angelo Meroni e rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale del design, grazie alla capacità di unire il savoir-faire artigianale con le esigenze dell’abitare contemporaneo. La profonda conoscenza manifatturiera, tramandata da generazioni, si traduce in prodotti dal forte carattere sartoriale, capaci di interpretare con sensibilità le evoluzioni del settore. L’arrivo della direzione artistica di A++, sotto la guida di Paolo e Carlo Colombo, punta a rafforzare ulteriormente questa identità, introducendo un approccio sensoriale e narrativo più definito. Sul fronte delle vendite e del marketing, l’azienda evolve la propria strategia sotto la guida di Diego Romano, con un nuovo piano di comunicazione curato da Studio Costacurta, volto a consolidare il posizionamento del brand e a rafforzare la sua connessione con il pubblico internazionale.

"Oggi Lema inaugura un nuovo capitolo della sua storia, con una visione che pone al centro la casa come spazio da vivere, un ambiente che crea un legame autentico ed emotivo con chi lo abita”, ha dichiarato Angelo Meroni, Presidente di Lema. “Negli ultimi mesi abbiamo intrapreso un percorso di evoluzione importante, mantenendo salde le nostre radici ma spingendoci oltre, con una nuova direzione artistica affidata ad A++ e una rinnovata spinta internazionale, testimoniata dalle recenti aperture. Giunta alla quarta generazione, Lema continua a coniugare innovazione e tradizione, consolidando la sua identità nel panorama del design contemporaneo con un approccio sempre più globale e distintivo”.

L'azienda si distingue per la capacità di trasformare le visioni degli architetti in progetti su misura, offrendo soluzioni personalizzate su scala globale. L’integrazione tra le divisioni Casa e Contract permette di valorizzare ulteriormente la qualità artigianale e il design Made in Italy. Tra i progetti più prestigiosi realizzati figurano il Rosewood Hotel e Grosvenor Square a Londra, il Residence Castiglioni dell’Università Bocconi a Milano, il complesso residenziale “La Vetta” ad Andermatt in Svizzera, la torre Karlatornet a Göteborg – il grattacielo più alto del Nord Europa – il One Monte-Carlo nel Principato di Monaco, le penthouse di Dongzhimen 8 a Pechino e il Concept Store Alessi a Londra.

Il 2025 segna un’accelerazione del processo di espansione internazionale, con oltre 25 nuovi showroom previsti nel corso dell’anno. Tra le aperture già realizzate spiccano quelle di Mumbai, Hyderabad, Houston e Parigi, mentre grande attesa accompagna le inaugurazioni di Shanghai e Miami, che rafforzeranno la presenza del brand in mercati strategici. Lema presenterà le sue novità alla 63ª edizione del Salone Internazionale del Mobile, evento a cui l’azienda partecipa fin dalla prima edizione. Il sistema L25, progettato per arredare con versatilità sia la zona giorno che la zona notte, sarà protagonista dell’esposizione, insieme a una gamma di prodotti pensati per rispondere alle diverse esigenze progettuali.

Con una chiusura del 2024 in crescita e l’ambizioso obiettivo di raddoppiare il fatturato entro i prossimi tre anni, Lema si conferma un punto di riferimento nel mondo del design, mantenendo il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione e proiettandosi con sempre maggiore forza verso il futuro.