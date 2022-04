Leonardo, nuovo programma di supporto per gli elicotteri AW159

Leonardo, firmato un nuovo programma di supporto e addestramento per la flotta di elicotteri AW159 Wildcat

Leonardo avvia la nuova fase dei servizi di assistenza tecnica e addestramento integrato (WIST - Wildcat Integrated Support and Training) per gli elicotteri AW159 Wildcat del Ministero della Difesa del Regno Unito. Tale fase, che avrà una durata di cinque anni, fa parte di un contratto della durata complessiva di 34 anni firmato nel 2012. L’ultimo contratto quinquennale, del valore di 360 milioni di sterline e firmato nel 2021, garantisce continuità nella fornitura dei servizi di supporto per la flotta di AW159 in servizio presso le forze armate britanniche. Il programma WIST comprende la fornitura di parti di ricambio, manutenzione programmata per tre anni, ulteriori avanzati servizi di assistenza tecnica a garanzia di elevati standard di sicurezza, oltre ad addestramento in ambiente sintetico e a terra sia per i piloti e gli equipaggi, sia per i tecnici manutentori.

Il Responsabile per gli Approvigionamenti Militari presso il Ministero della Difesa del Regno Unito, Jeremy Quin, ha dichiarato: “Gli elicotteri Wildcat hanno un ruolo cruciale a supporto delle forze armate con compiti di ricognizione, protezione e trasporto. Sono lieto del fatto che questa flotta continuerà a ricevere supporto tecnico e addestramento di elevata qualità forniti da Leonardo UK”.

Simon Jones, Responsabile dei Servizi di Supporto e Addestramento per gli Elicotteri Leonardo nel Regno Unito, ha aggiunto: “La prossima fase del programma WIST garantisce alle forze armate britanniche la disponibilità di equipaggiamento, addestramento e supporto adeguati al soddisfacimento costante delle loro esigenze operative. Attraverso le collaborazioni, il programma WIST mantiene nel paese tutte le relative capacità elicotteristiche grazie alle tecnologie all’avanguardia del nostro sito industriale e a lavoratori altamente qualificati”.

Keith Bethell, DE&S Director Helicopters, ha commentato: “Il primo rischieramento operativo del nostro Carrier Strike Group ha messo in evidenza ancora una volta quanto sia importante il ruolo che i Wildcat svolgono oggi, e che continueranno a svolgere, di fronte a minacce emergenti e in costante evoluzione per il Regno Unito. Questa nuova fase dei servizi di supporto faranno in modo che il personale di prima linea di Marina e Esercito continuino ad essere ben addestrati, supportati e equipaggiati per mantenere al sicuro il nostro paese e i nostri alleati nel mondo”.

Il contratto sosterrà oltre 340 posti di lavoro, prevalentemente nel Sud Ovest dell’Inghilterra presso la base navale di Yeovilton, dove si trovano il centro di addestramento dei Wildcat e i reparti operativi, e presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil, sede degli uffici dove operano i team congiunti del programma WIST composti da personale Leonardo e del Ministero della Difesa UK. L’AW159 è un moderno e agile elicottero bimotore multiruolo utilizzato nel mondo come piattaforma antinave e antisom; la flotta mondiale ha superato recentemente le 80.000 ore di volo.