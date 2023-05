LimoLane e Nexi a supporto della digitalizzazione del settore NCC

LimoLane - Nexi: i pagamenti digitali supportano la smart mobility, innovando i servizi tradizionali di noleggio con conducente

In un periodo storico complesso per il settore della mobilità, dovuto agli attuali avvenimenti geopolitici e alla crisi economica globale, LimoLane, la piattaforma digitale leader nella mobilità premium per il servizio di noleggio auto con conducente, continua ad innovare il settore NCC introducendo il pagamento istantaneo al termine di ogni servizio assicurando stabilità economica agli autisti e alle loro famiglie.

Attraverso un processo di digitalizzazione del comparto a tutela della categoria e grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Nexi, leader in Italia nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale, con il piano XPay Pro gli autisti della community di LimoLane avranno accesso immediato al compenso del servizio erogato. LimoLane ha così scelto di rendere digitali e rapide le transazioni, per ottimizzare tempi di attesa e supportare la categoria di lavoratori.

LimoLane è una piattaforma volta ad incentivare la ripresa della mobilità urbana non di linea con lo scopo di riformare un settore tradizionale e facilitare, grazie alla tecnologia, sia l’esperienza dell’utente sia la gestione da parte delle realtà partner. In questo caso, la collaborazione con la Nexi si pone l’obiettivo di andare verso una semplificazione totale di tutti i processi.

Francesco Righetti, CEO di LimoLane, ha dichiarato: “La transizione digitale del comparto NCC passa anche dai pagamenti digitali, non solo dagli strumenti tecnologici in dotazione. Per questa ragione ci siamo affidati a Nexi, in qualità di partner tecnologico, per tutelare i membri della nostra community di autisti e aziende attraverso uno strumento ad hoc per i pagamenti delle corse. Insieme le nostre due realtà si fanno promotrici dell’innovazione di un settore che necessita di soluzioni immediate e intelligenti, al passo con i tempi”.

“Ad oggi, LimoLane conta 1.350 aziende NCC e oltre 3.000 conducenti in tutta Italia ed è per noi importante poter garantire a tutti loro strumenti di facile utilizzo e allo stesso tempo una stabilità economica per le loro famiglie. Grazie a questa continuità", conclude LimoLane, "siamo in grado di tutelare gli operatori da incassi troppo prolungati e far proseguire lo sviluppo del comparto”.