Lottomatica completa il pricing di oltre €900 mln di obbligazioni senior

Lottomatica annuncia di aver completato con successo il pricing di un ammontare pari a 900 milioni di euro di obbligazioni senior

Lottomatica, società per azioni italiana interamente controllata da Lottomatica Group, ha oggi annunciato con successo il completamento del pricing di un totale di 900 milioni di euro in obbligazioni. Questa operazione finanziaria include un'offerta combinata di due tipologie di obbligazioni senior garantite, delineando una strategia mirata a consolidare la struttura finanziaria dell'azienda. L'offerta comprende 500 milioni di euro in obbligazioni a tasso fisso, con scadenza nel 2030 e un rendimento del 5,375%, e 400 milioni di euro in obbligazioni a tasso variabile, con scadenza nel 2031. Le obbligazioni a tasso variabile prevedono una cedola calcolata come la somma del tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor dello 0%) e il 3,250% annuo.

Queste obbligazioni, esenti dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato, sono rivolte esclusivamente a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act e a soggetti non statunitensi ai sensi della Regulation S del Securities Act. L'impiego dei proventi derivanti da questa offerta, insieme alle disponibilità di cassa dell'azienda, sarà finalizzato a vari scopi, tra cui il rimborso anticipato di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2027 e nel 2028, il pagamento degli interessi maturati e non pagati su tali obbligazioni, nonché il coprire le spese connesse all'operazione stessa.

Un impatto significativo di questa operazione finanziaria sarà la riduzione delle spese per interessi su base annua di circa 23 milioni di euro, contribuendo così a ottimizzare la gestione finanziaria complessiva del gruppo. Inoltre, questa iniziativa estenderà il profilo di scadenza dell'indebitamento finanziario, con oltre il 70% delle scadenze programmate superiori ai 5 anni. Le obbligazioni, qualora emesse, saranno garantite da diverse garanzie reali, incluse quote di capitale sociale, crediti infragruppo e conti correnti materiali, fornendo così una solida base di sicurezza per gli investitori. La chiusura dell'offerta è prevista per il 29 maggio 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Questa operazione segna un passo significativo per Lottomatica nel consolidare la sua posizione sul mercato finanziario, fornendo al contempo opportunità di investimento vantaggiose per gli investitori istituzionali qualificati.