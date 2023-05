Lottomatica: nel primo trimestre ricavi a 422 mln di euro (+20%)

Lottomatica: ricavi in crescita del +20% nel primo trimestre 2023, Adjusted Ebitda pari a 156 milioni di euro

Lottomatica chiude il primo trimestre del 2023 con ricavi pari a 422 milioni di euro, in aumento del 19,8%. L'Adjusted Ebitda è invece pari a 156 milioni di euro, sempre in aumento del 24,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (16,0% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag). Guglielmo Angelozzi, Chief Executive Officer di Lottomatica Group, ha commentato: "Abbiamo iniziato l'esercizio con una performance record, proseguita nel mese di aprile, ponendo le basi per una solida performance nel 2023. I ricavi sono aumentati in tutti settori operativi, contribuendo alla crescita dell'Adjusted EBITDA, con il settore operativo Online che ha battuto i precedenti record in termini di quota di mercato e di indicatori di performance in tutti i nostri marchi".

"Tali risultati sono stati possibili anche grazie alla migrazione, iniziata la scorsa estate, di Better.it e Lottomatica.it alle nostre piattaforme tecnologiche e di prodotto. Inoltre", ha concluso Angelozzi, "con l'offerta pubblica iniziale recentemente completata e il miglioramento del rating da parte di Standard & Poor's a BB- da B, e da parte di Moody's a Ba3 da B1, siamo pronti a iniziare una nuova entusiasmante fase del nostro percorso di crescita sostenibile. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i colleghi per questi risultati straordinari, ottenuti grazie alla loro incredibile dedizione e impegno".

La raccolta risulta pari a 7,3 miliardi di euro, in aumento del 32,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 (19,5% su base pro forma per l'acquisizione di Betflag). Il settore operativo Online ha beneficiato dell'acquisizione di Betflag, che ha contribuito a un aumento significativo dell'offerta di giochi online del Gruppo generando una raccolta di 1 miliardo di euro nel primo trimestre. Il Gruppo ha mantenuto la prima posizione in iSports in Italia con una quota di mercato del 18,1%, rispetto al 17,3% e al 17,2% rispettivamente nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e nel periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2022 (su base GGR). Contemporaneamente, ha raggiunto la prima posizione in iGaming con una quota di mercato del 18,9% rispetto al 17,2% e al 16,6% rispettivamente nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e nel periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2022 (su base GGR).

Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica ha confermato le seguenti previsioni per l'esercizio 2023: ricavi di circa 1.570 - 1.670 milioni di euro; adjusted EBITDA di circa 550-570 milioni di euro, con un Adjusted EBITDA per il settore operativo Online di almeno 275 milioni di euro. Investimenti ricorrenti per circa 65 milioni di euro, per le concessioni per circa 45 milioni di euro e una tantum per sostenere la crescita, per circa 30 milioni di euro. Potenziale corrispettivo differito per circa 35 milioni di euro.