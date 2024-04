Luca Faloni sceglie Barabino & Partners per la comunicazione in USA e Germania

Luca Faloni: al via la partnership con Barabino & Partners per la comunicazione negli Stati Uniti e in Germania

Luca Faloni, rinomato brand italiano di abbigliamento maschile di lusso, ha annunciato una nuova partnership strategica con Barabino & Partners, una delle principali società di consulenza in comunicazione in Italia. Questa collaborazione mira a rafforzare la presenza e la visibilità del marchio nei mercati statunitense e tedesco, due punti cruciali per la sua espansione internazionale. Barabino & Partners, con uffici a New York, Berlino e Monaco di Baviera, sarà responsabile della consulenza e della gestione delle relazioni con la stampa per Luca Faloni. L'obiettivo è promuovere l'abilità artistica e artigianale del brand a livello internazionale, consolidandone la reputazione di eccellenza nel settore del lusso.

Fondata nel 2014, Luca Faloni rappresenta un'eccellenza del lusso italiano, caratterizzata da capi di alta qualità e senza tempo realizzati con i migliori materiali. Lino, cashmere, cotone e pelle provenienti da artigiani specializzati in varie regioni d'Italia conferiscono ai prodotti Luca Faloni un'eccezionale abilità artigianale e una durata senza pari.

Luca Faloni, fondatore e amministratore delegato di Luca Faloni, ha affermato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barabino & Partners nella famiglia Luca Faloni. La loro profonda esperienza e conoscenza del mercato del lusso saranno preziose per continuare a raccontare l'artigianalità e il patrimonio del nostro brand ai nostri fedeli clienti internazionali".

La scelta di Barabino & Partners sottolinea ulteriormente il suo ruolo di società di comunicazione internazionale specializzata nel favorire il successo dei brand Made in Italy in tutto il mondo. Con oltre 140 risorse e sedi operative in Italia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia, Barabino & Partners si conferma come un partner strategico per le aziende italiane che mirano a espandersi globalmente. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti per entrambe le parti, consolidando la posizione di Luca Faloni come un brand di riferimento nel panorama del lusso internazionale e confermando il ruolo di Barabino & Partners come leader nella promozione dei brand italiani nel mondo.