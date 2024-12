Lutech, acquisite SAPIMSA e Netinex in Spagna e Consulthink in Italia

Lutech, completate tre nuove acquisizioni arrivando a trenta in sette anni: 100 milioni di euro di fatturato aggiuntivo nel 2024

Lutech, leader italiano e player europeo nel settore digitale e dell'intelligenza artificiale, continua la sua espansione con l'acquisizione di tre nuove aziende: SAPIMSA e Netinex in Spagna e Consulthink in Italia. Questi ingressi portano a trenta le acquisizioni negli ultimi sette anni, di cui cinque solo nel 2024. Grazie a queste operazioni, Lutech ha aggiunto 800 nuovi dipendenti e incrementato il fatturato annuo di 100 milioni di euro.

SAPIMSA e Netinex, aziende spagnole con sedi a Madrid e Oviedo, sono specializzate nella consulenza e implementazione di soluzioni per la gestione aziendale. Con oltre 100 dipendenti e un fatturato combinato di 10 milioni di euro, entrambe sono Gold Partner SAP e leader nelle tecnologie avanzate come Machine Learning, IoT e Advanced Analytics.

Consulthink, azienda italiana con 70 collaboratori e un fatturato di 9 milioni di euro, rafforza la leadership di Lutech nella cybersecurity. L'azienda è riconosciuta per il supporto a enti pubblici e previdenziali e per la qualità delle sue soluzioni nel settore. Lutech porta così a circa 200 il numero di esperti in sicurezza informatica all'interno del Gruppo, consolidando la capacità di rispondere alle sfide sempre più complesse della trasformazione digitale.

Oltre alle acquisizioni, Lutech ha ottenuto la certificazione “Great Place to Work”, grazie a un'indagine che ha coinvolto oltre il 90% dei suoi 5.500 dipendenti. La certificazione testimonia l'attenzione dell'azienda verso le persone, con particolare enfasi su inclusività, senso di comunità aziendale e fiducia nei confronti del management.

“Queste acquisizioni segnano un momento cruciale nella storia di Lutech, sottolineando il nostro impegno a crescere come leader europeo dell’innovazione tecnologica. L’integrazione di SAPIMSA e Netinex ci consente di espandere la nostra presenza in Spagna e di aggiungere importanti competenze e professionisti al lutech", ha commentato Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech. "Con Consulthink, rafforziamo la nostra posizione nella cybersecurity, un settore chiave per il futuro".