Maire Tecnimont, Alessandro Bernini nuovo Ceo e direttore

Maire Tecnimont, Folgiero si è dimesso dalla carica per approdare in Fincantieri

Alessandro Bernini è stato nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale di Maire Tecnimont, al posto di Pierroberto Folgiero, che si è dimesso dalla carica per approdare in Fincantieri.

Il cda ha preso atto delle dimissioni di Folgiero e dell'indisponibilità ad accettare la carica di Alessandra Conte, primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto Pierroberto Folgiero, cooptando quindi Alessandro Bernini, già direttore finanziario dal 2013, nominando altresì lo stesso quale nuovo amministratore delegato e direttore generale di Maire Tecnimont.

Il Consiglio ha altresì conferito a Bernini, in qualità di Chief Executive Officer (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della Società e, come tale, incaricato altresì dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo. Le deliberazioni assunte in data odierna dal Consiglio di amministrazione avranno efficacia dal 15 maggio 2022.

Alessandro Bernini resterà in carica, ai sensi di legge, fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società. In data odierna, Alessandro Bernini ha rassegnato, con efficacia a decorrere dal 15 maggio 2022, le proprie dimissioni dall'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il Consiglio di amministrazione provvederà, successivamente, a nominare il nuovo dirigente preposto, in sua sostituzione.