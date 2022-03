ManpowerGroup, con ENEL ed Elis per formare 5.500 giovani

ManpowerGroup, avviata partnership con ENEL ed Elis nel programma “Energie per Crescere”

L’impiego di circa 120 miliardi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza destinati alla transizione digitale ed energetica, da cui si svilupperanno infrastrutture sempre più elettrificate e sostenibili, produrrà nei prossimi anni un’elevata domanda di nuove professionalità, dotate di competenze specifiche e disponibili su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un elemento che genererà una forte pressione anche sul settore delle Reti Elettriche Nazionali, che vedrà crescere la domanda di persone con competenze tecniche e specializzate per il comparto.

Per questo motivo ManpowerGroup, multinazionale leader nelle innovative workforce solutions, sarà una delle agenzie per il lavoro al fianco di Enel ed ELIS nel programma “Energie per Crescere”, che ha l’obiettivo di formare e avviare al lavoro entro i prossimi due anni 5.500 giovani tecnici per le reti elettriche, una professionalità fondamentale per la transizione energetica ma difficile da reperire. La partecipazione a questo ambizioso progetto sottolinea non solo l’estrema capillarità di Manpower, che è in grado di operare su tutto il territorio nazionale senza soluzione di continuità, ma anche le sue elevate competenze nell’ambito della ricerca e della formazione delle persone e nell’individuazione di quelle soft skills sempre più rilevanti nel lavoro di oggi, che consentono di selezionare i migliori talenti del mercato per specifiche occupazioni. Un ambito in cui la società rappresenta un’eccellenza, già riconosciuta dalla multinazionale dell’energia con cui collabora da diversi anni per la ricerca, somministrazione e formazione dei lavoratori.

In particolare, Manpower, insieme ad altre agenzie per il lavoro, si occuperà della selezione dei 5.500 giovani, muniti di diploma o attestato di qualifica professionale (elettrico, elettronico o tecnologico), da formare per rispondere al fabbisogno di tecnici della rete da impiegare in ruoli operativi, con particolare focus su attività relative alla gestione delle reti elettriche (tirafili, giuntista cavi, montatore di cabine secondarie e PTP, operatore sotto tensione BT). Attraverso il coordinamento di ELIS, coloro che saranno selezionati accederanno gratuitamente ad un corso di formazione di 5 settimane presso istituti certificati da Accredia e riceveranno anche un rimborso spese. Al termine del percorso formativo i candidati potranno essere assunti in una delle aziende partner di Enel con un contratto a tempo determinato di 6 mesi o superiore e con possibilità di prosecuzione.

“Questa collaborazione tra Enel, Elis, Manpower e le agenzie per il lavoro nasce con l’obiettivo di formare un nucleo di professionisti capaci di supportare la transizione a un’economia «carbon- free» che farà sempre più affidamento sull’elettricità”, afferma Anna Gionfriddo, Manpower Brand Italy Director. “Siamo certi di poter fornire un importante contributo al programma, grazie alla nostra capacità di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l’individuazione e la formazione del migliore candidato possibile. Con questo progetto, forniamo un supporto fondamentale alle aziende nel reclutare nuove persone e ai giovani non occupati per formarsi in una professione solida e sempre più ricercata”.