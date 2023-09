Manutan Italia: approvvigionamenti eco-responsabili

Manutan Italia: 30 anni di eccellenza nella fornitura industriale e nell'eco-responsabilità

Manutan Italia è una filiale del Gruppo Manutan International, una multinazionale francese fondata nel 1966 con oltre 2300 dipendenti con 26 sedi in ben 17 paesi europei. In Italia, Manutan è presente da 30 anni con oltre 10.000 clienti aziendali. Leader nella vendita a distanza di forniture industriali (MRO), offre i suoi prodotti a varie realtà e si propone come unico fornitore ad aziende private, enti pubblici e liberi professionisti. La gamma di prodotti, unica nel suo genere e in continua espansione, è suddivisa in 8 categorie merceologiche: sicurezza (degli ambienti e delle persone), magazzino, igiene, ufficio, imballaggio, forniture industriali ed utensili, spazi esterni e ristorazione.

In un’ottica CSR, oggi Manutan offre più di 17.000 prodotti eco-responsabili, facilmente identificabili nel catalogo cartaceo e online grazie a un’icona dedicata. Infatti, Manutan classifica un prodotto come eco-responsabile quando è provvisto di un'etichetta ambientale riconosciuta (per esempio Ecolabel UE, PEFC, ecc), oppure quando è composto da almeno il 25% di materiali riciclati o realizzato con materiali di seconda mano (usati o ricondizionati).

Anche l'origine del prodotto è un aspetto chiave per Manutan che offre così ai suoi clienti una maggiore trasparenza nelle scelte intraprese, facilitando l’adozione di politiche di approvvigionamento che privilegiano la fornitura di materiali a filiera corta. Attualmente, oltre il 70% dei prodotti offerti da Manutan è realizzato in Europa. Oltre ai prodotti eco-responsabili che soddisfano la definizione citata precedentemente, Manutan offre 20.000 prodotti aggiuntivi che contribuiscono a limitare l’impronta ecologica delle aziende, tutti completi di documentazioni e/o di certificazioni comprovanti il rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale.

L’impegno di Manutan è reso dunque concreto dall'adesione dei suoi fornitori e partner al codice etico di acquisto responsabile e al Codice di condotta di gruppo. I fornitori firmatari, che si prevede saranno oltre l’80% entro la fine del 2023, partecipano ad un processo di miglioramento continuo dei metodi di produzione come previsto dal Gruppo Manutan e si impegnano pertanto a soddisfare ogni richiesta di informazioni e/o audit.

Oltre al canale digital, Manutan vanta una rete di professionisti su tutta Italia e di un team dedicato a supportare il cliente verso acquisti sempre più responsabili, a soddisfare le richieste di personalizzazioni, di servizi a valore aggiunto (progettazione, montaggio, smaltimento) e soluzioni di e-business.

