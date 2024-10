Masi Wine Experience: Montelone21 vince la categoria "Pratiche Sostenibili nell’Enoturismo"

Masi Wine Experience, Monteleone21 premiato nel concorso Best of Wine Tourism per la categoria "Pratiche Sostenibili nell’Enoturismo"

La Masi Wine Experience, progetto enoturistico di Masi Agricola, riceve un importante riconoscimento grazie a Monteleone21. Questo innovativo centro polifunzionale nel cuore della Valpolicella ha vinto nella categoria "Pratiche Sostenibili nell’Enoturismo" del concorso Best of Wine Tourism, promosso dalle Great Wine Capitals (GWC) e dalla Camera di Commercio di Verona.

Il riconoscimento celebra le imprese vitivinicole che dimostrano un “impegno esemplare nello sviluppo di attività enoturistiche accessibili e responsabili e per l’attenzione alla loro sostenibilità ambientale”. Monteleone21 è un complesso architettonico che mette a servizio dell’attuale cantina Masi nuovi spazi dedicati alle attività enoturistiche, direzionali e produttive.

Il centro rappresenta il legame indissolubile tra l’anima di Masi e il suo territorio. L’architettura si integra armoniosamente con il paesaggio della Valpolicella, rispettandolo e valorizzandolo. La sua forma sinuosa, infatti, richiama i piccoli colli ricoperti di viti e vegetazione e il rivestimento in pietra locale, i tradizionali muretti a secco localmente denominati “marogne”. Gli ampi spazi sono per due terzi ipogei riducendo l’impatto visivo. L'energia utilizzata proviene in buona parte da fonti rinnovabili: largo uso del fotovoltaico e della geotermia. Gestione sostenibile dell’acqua piovana raccolta per l’irrigazione del verde e del vigneto.

Monteleone21 rappresenta l'anima di un progetto che combina la fruizione del paesaggio naturale e architettura moderna per un turismo sostenibile e offre l’opportunità ai visitatori di esplorare il territorio circostante e il mondo Masi garantendo un’esperienza immersiva unica.

Raffaele Boscaini, Direttore Marketing di Masi, ha affermato: "La parola magica oggi è 'Sostenibilità': nelle sue tre declinazioni: ambientale, economica e sociale. Chi come noi lavora tra le viti da oltre 250 anni è naturalmente difensore di questi valori fondamentali. La Green Governance di Masi trova esempio concreto in Monteleone21, dove ogni aspetto è pensato per un ambiente che non solo rispetti la natura, ma la esprima e la valorizzi, senza inutili sprechi, garantendo il progresso del nostro territorio e chi lo abita".