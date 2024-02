Mazars, continua l'espasione in Italia con una crescita a doppia cifra

Mazars, crescita a doppia cifra per il terzo anno consecutivo: nel 2023 € 48 milioni di ricavi. +21.6% rispetto all’anno precedente

Mazars, gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, continua la sua espansione in Italia registrando una forte crescita per il terzo anno consecutivo. Con €48 milioni di ricavi nel 2022/2023, pari al +21.6% rispetto all’anno precedente, la strategia internazionale, integrata e pluridisciplinare di Mazars si riconferma vincente anche sul mercato italiano. Tre anni di successi che hanno visto contemporaneamente un aumento significativo anche delle persone da 350 nel 2021 a oggi circa 600 presenti nelle sette sedi italiane, di cui il 45% sono donne.

Un traguardo promettente che rispecchia l’espansione di Mazars a livello globale. I risultati finanziari lo dimostrano: Mazars ha infatti ottenuto nel FY 2022/2023 numeri molto positivi in tutti i servizi, di revisione e non, con ricavi in aumento del +13,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i €2,8 miliardi. Questi risultati denotano il grande dinamismo del Gruppo che darà vita a giugno 2024 con FORVIS a un nuov network che si collocherà tra i primi dieci a livello mondiale.

“Mazars in Italia registra per il terzo anno consecutivo una crescita significativa. Un risultato di grande soddisfazione frutto dell'impegno instancabile del nostro team italiano e del modello di partnership integrata di Mazars. La fiducia che ci dimostrano ogni giorno le nostre persone e i nostri clienti ci permette di percorrere una strada in continua crescita, consolidando così la nostra capacità a rispondere alle sfide del nostro settore”, commenta Olivier Rombaut, Managing Partner per l’Italia.

La crescita nelle diverse aree del mondo e per Service Line: sostenibilità e digitalizzazione sono gli asset chiave. I risultati del Gruppo sono stati notevoli soprattutto in Europa (+15,3%), con particolare rilievo per l’Italia, e in Nord America (+21,4%). A livello globale, la crescita a doppia cifra delle service line per il terzo anno consecutivo evidenzia una chiara focalizzazione sulla strategia di diversificazione del Gruppo e una crescente pressione percepita dai clienti in tutto il mondo. Di conseguenza, i servizi di sostenibilità e di consulenza rappresentano i due rami in più rapida crescita, rispettivamente al 71% e al 21,3%. Dati confermati anche dal Barometro C-suite di Mazars, condotto a fine del 2023, che evidenzia come digitalizzazione e sostenibilità continuino ad essere al centro delle agende dei decisori aziendali di tutto il mondo.

“Nonostante il contesto impegnativo dello scorso anno, che ha messo a dura prova le organizzazioni di tutto il mondo, Mazars ha comunque dimostrato una forte resilienza, crescendo in maniera consistente a livello internazionale. In particolare, il mercato presenta una carenza di operatori capaci di supportare le organizzazioni, specialmente di fronte a maggiori obblighi. Come revisori e consulenti, rappresentiamo quindi figure chiave per sostenere tutti i nostri clienti nel perseguire le proprie ambizioni”, afferma Hervé Hélias, Chairman of the Group Executive Board di Mazars.