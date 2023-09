McCann Worldgroup Italy: rafforzati i vertici con due nuove nomine

McCann Worldgroup Italy: annunciate due nuove nomine al vertice d'agenzia

Daniele Cobianchi, Ceo di McCann Worldgroup Italy annuncia due significativi incarichi all’interno del leadership team d’agenzia: Roberta Cutuli viene nominata Chief Operating Officer McCann Worldgroup Italy e Daniela Ferro assume il ruolo di Head of McCann Worldgroup Rome. Due ruoli chiave nella struttura organizzativa dell’agenzia creativa che affiancheranno lo stesso Cobianchi, Marco Rapuzzi, President, Giovanni Lanzarotti, Vice President e Chief Strategy Officer e Alessandro Sciortino, Chief Creative Officer.

Negli ultimi anni, Roberta Cutuli ha ricoperto il ruolo di Head of McCann Worldgroup Rome, e prima ancora di Client Director, contribuendo attivamente ad acquisire, consolidare e sviluppare opportunità e progetti con clienti locali e internazionali, tra cui Mastercard, Poste Italiane, Iberdrola, Unilever, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Menarini, Findus supportando la crescita dell’agenzia romana e dell’intero gruppo. Ora amplierà il suo campo d’azione con la massima responsabilità a livello commerciale attraverso la supervisione di tutti i clienti nazionali e internazionali in portfolio. A lei è affidato il coordinamento della squadra di account, l’armonizzazione tra il reparto creativo e commerciale e, insieme al leadership team, contribuirà alla crescita dell’agenzia mettendo le sue doti manageriali e il suo spirito collaborativo a servizio delle nuove opportunità di business.

Prima di approdare in McCann, Roberta Cutuli ha maturato esperienza in ambito marketing in grandi aziende nei settori FMCG, telefonia, trasporti e successivamente ha scelto di dedicarsi alla consulenza per poi arrivare in McCann Worldgroup nel 2009. Daniela Ferro entra in McCann quattro anni fa come Client Group Director, dopo aver maturato esperienze significative in ruoli apicali per aziende nel settore automotive coordinando progetti internazionali in ambito marketing e comunicazione. In pochi anni all’interno del gruppo, Daniela Ferro ha contribuito alla crescita dell’agenzia rafforzando i processi interni.