McDonald’s comunica con una donna: le relazioni esterne a Delia Ciccarelli

McDonald’s Italia annuncia la nomina di Delia Ciccarelli come nuova corporate relations director: dal 30 marzo 2022 guida le relazioni esterne della multinazionale. Nel ruolo subentra a Tommaso Valle, promosso a corporate and public afairs director european markets, con l’obiettivo di supportare i Paesi dell’area nella gestione delle relazioni istituzionali. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari, Ciccarelli ha esperienze nella comunicazione corporate, sviluppate in Assolombarda e in società di consulenza come Barabino & Partners, Msl (Publicis Groupe), Bcw (Wpp). Nel suo percorso si è specializzata soprattutto nella comunicazione di crisi, nella creazione di progetti di sostenibilità e nella costruzione di relazioni con i consumatori e con le associazioni.