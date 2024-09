Mediobanca, Compass lancia HeyLight: la nuova piattaforma di Buy Now Pay Later

Compass presenta HeyLight: la nuova piattaforma internazionale di Buy Now Pay Later per espandere il credito al consumo

Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, annuncia la nascita di HeyLight, una nuova piattaforma internazionale dedicata al servizio Buy Now Pay Later (BNPL), che integra soluzioni di pagamento e credito in un'unica offerta. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione iniziata nel 2021 con PagoLight, il servizio di dilazione di pagamento, arricchita recentemente grazie all'acquisizione delle fintech Soisy e HeidiPay nel 2023, portando innovazione tecnologica e competenze digitali di alto livello.

HeyLight si distingue come aggregatore di soluzioni di pagamento e credito al consumo, basato su processi interamente digitali e in tempo reale, offrendo la possibilità di rateizzare acquisti sia online che nei negozi fisici. Le soluzioni proposte vanno dalla dilazione dei pagamenti ai finanziamenti digitali, e prossimamente includeranno anche una carta di credito virtuale. La piattaforma sfrutta l'esperienza di oltre 60 anni di Compass nella valutazione del credito, combinandola con tecnologie all'avanguardia per estendere l'offerta del BNPL. HeyLight consente di operare su importi e durate superiori rispetto alla media di mercato, ampliando così le opportunità sia per i consumatori che per i commercianti.

Attualmente, HeyLight può vantare una rete commerciale solida in Italia, con oltre 1.000 store digitali e 26.000 punti vendita, e una crescita media di quasi 1.000 nuove attivazioni mensili. A questi si aggiungono più di 500 accordi commerciali in Svizzera, che includono importanti distributori, marchi di lusso e operatori tecnologici, ponendo le basi per un'espansione internazionale destinata a merchant multi-country. L'iniziativa è coerente con il Piano Strategico al 2026 del Gruppo Mediobanca, "One Brand One Culture", che mira a rafforzare la leadership di Compass nel credito al consumo, sia sul mercato domestico che internazionale. La Svizzera sarà il punto di partenza per questa espansione, grazie all'acquisizione di HeidiPay Switzerland AG.

Nicola de Cesare, Senior Director E-Commerce & International Markets di HeyLight, ha dichiarato: “Con HeyLight entriamo in una nuova fase dello sviluppo della nostra offerta, che ha l’ambizione di supportare lo sviluppo commerciale dei nostri partner a livello internazionale, ridefinendo l’approccio ai servizi di credito per i consumatori. Il brand HeyLight ci consentirà di ampliare la crescita al fianco dei retailer che operano con punti vendita fisici e nell’e-commerce, anche nei mercati esteri, continuando a proporre soluzioni distintive per il valore che offrono a imprese e consumatori”.

Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing e Financial Partnership di Compass, ha aggiunto: “Rendere agile e piacevole l’esperienza d’acquisto è l’obiettivo da cui nasce la piattaforma e il brand HeyLight. Grazie a un modello di servizio completamente digitale, che coniuga semplicità e flessibilità nell’erogazione del credito, HeyLight è l’alleato ideale per i consumatori in qualsiasi scelta di acquisto”.