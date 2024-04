Mediobanca, Osservatorio Compass: focus sull'arredamento per la Design Week

Mediobanca, Osservatorio Compass dedicato all'arredamento: aumenta l'interesse per il Buy Now Pay Later

La casa, luogo di comfort e rifugio, continua a detenere un posto di primaria importanza nelle priorità degli italiani. Secondo i dati dell'Osservatorio Compass dedicato all'arredamento, diffuso in occasione del Salone del Mobile.Milano, il 77% degli italiani vive in un'abitazione di proprietà, evidenziando come la casa rappresenti per molti una solida certezza, soprattutto tra le generazioni più mature e i ceti medio-alti. Tuttavia, il divario generazionale emerge chiaramente, con i giovani che spesso abitano in affitto o in case non di proprietà, e che guardano al futuro con prospettive diverse.

Il desiderio di possedere una casa propria rimane un sogno per molti, con il 53% della Gen Z che aspira a diventare proprietaria di un'abitazione. Tuttavia, le preferenze abitative variano: mentre il 23% degli intervistati che abita in città con più di 100.000 abitanti desidera più verde, terrazzi o giardini, i Boomer puntano a una metratura più contenuta, più gestibile. Il legame tra casa e arredamento è indissolubile, e investire nell'arredamento diventa un naturale passo successivo per coloro che possiedono una casa o intendono rinnovarla. Secondo l'Osservatorio Compass, nel corso del 2024 gli italiani prevedono di spendere in media €1.594 per arredare o rinnovare la propria abitazione, con una particolare attenzione al design e ai complementi d'arredo.

Nonostante il crescente dominio dell'e-commerce, il punto vendita fisico rimane la prima scelta per gli acquisti d'arredo, con il 76% delle preferenze rispetto al 49% dei canali online. Le grandi catene dell'arredamento sono particolarmente popolari nelle città, mentre nelle località più piccole l'artigianato locale continua a essere apprezzato. Ma come vengono finanziati questi acquisti? Oltre al tradizionale pagamento al momento dell'acquisto, sempre più persone ricorrono a soluzioni di pagamento dilazionato nel tempo, come il Buy Now Pay Later (BNPL), che consente di rateizzare il pagamento senza interessi né costi aggiuntivi. Questa formula è ormai conosciuta dal 73% degli italiani, e il 68% la ritiene utile per l'acquisto di arredamenti, consentendo di aumentare il proprio budget e di scegliere prodotti di qualità superiore.

L'innovazione nel settore dell'arredo non riguarda solo i prodotti stessi, ma anche le modalità di acquisto e pagamento. Il credito al consumo nel settore dell'arredamento ha registrato un significativo aumento nel 2023, con erogazioni che hanno superato i 2,4 miliardi di euro, evidenziando la crescente propensione degli italiani a investire nella cura e nell'abbellimento dei propri spazi abitativi.

“L’arredo rappresenta un mercato storicamente importante per l’economia del nostro Paese, che continua a vantare interessanti potenzialità di crescita grazie alla capacità del settore di evolversi per soddisfare stili di vita in continua evoluzione. In un contesto in cui gli italiani sono sempre più propensi a investire sulla propria casa, il credito al consumo rappresenta una opzione in più anche per soddisfare il bisogno crescente di rinnovare l’arredamento. In più l’Osservatorio Compass evidenzia che il Buy Now Pay Later come forma per dilazionare il pagamento senza costi aggiuntivi porterebbe anche ad aumentare il budget dedicato all’arredamento della propria casa", ha commentato Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass.