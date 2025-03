Mediobanca, rafforzata la partnership con Microsoft: investimenti da €230 milioni entro il 2026

Mediobanca, consolidata la partnership con Microsoft: focus su intelligenza artificiale e cloud con un piano di 230 milioni entro il 2026

Mediobanca compie un nuovo passo nella direzione dell'innovazione tecnologica rafforzando la collaborazione strategica con Microsoft Italia. Il Gruppo annuncia un'accelerazione significativa negli investimenti in Intelligenza Artificiale e trasformazione cloud, settori chiave della sua agenda digitale.

Il nuovo slancio si inserisce nel contesto del Piano Strategico “One Brand One Culture”, che prevede un investimento complessivo di 230 milioni di euro in innovazione entro il 2026, segnando un incremento del 25% rispetto al triennio precedente. Al centro del progetto, una visione condivisa con i leader globali del settore tecnologico per trasformare i processi interni ei servizi al cliente.

Uno dei capisaldi della rinnovata alleanza con Microsoft è l'adozione dell'ecosistema Microsoft 365 Copilot, strumento basato sull'Intelligenza Artificiale generativa, che sarà impiegato per semplificare e ottimizzare una vasta gamma di attività quotidiane. Obiettivo: aumentare l'efficienza, ridurre i tempi operativi e liberare risorse da destinare ad attività a maggiore valore aggiunto.

La trasformazione digitale del Gruppo passa anche dalla formazione: è già attivo un ampio programma di upskilling per il personale, con percorsi formativi mirati in base ai diversi ruoli aziendali. Tra i primi progetti implementati figurano assistenti virtuali AI a supporto della forza vendita nelle divisioni Wealth Management e Consumer Finance, nonché soluzioni per l'automazione dei processi amministrativi attraverso l'analisi intelligente dei documenti contabili.

L'integrazione della piattaforma cloud Microsoft Azure e di ulteriori soluzioni basate su AI generativa nei processi aziendali consentirà una gestione sempre più personalizzata della clientela, grazie a strumenti di analisi in tempo reale in grado di supportare le decisioni strategiche.

Il “cloud Journey” di Mediobanca, già avviato negli anni precedenti, entra dunque in una nuova fase. Alcuni progetti digitali sono già stati completati, trasformando in chiave cloud i sistemi portanti delle aree Wealth Management e Corporate & Investment Banking. Il rafforzamento della partnership con Microsoft rappresenta un ulteriore passo verso l'eccellenza digitale, con l'obiettivo di rendere Mediobanca sempre più agile, innovativa e centrata sul cliente.

“La digital agenda continua ad essere un abilitatore di sviluppo per il Gruppo Mediobanca, che investe su persone e tecnologia per essere alla frontiera dell’innovazione”, dichiara Marco Pozzi, Group COO di Mediobanca. “Consolidando la collaborazione che da lungo tempo ci lega a Microsoft, ci garantiamo un ulteriore potenziamento dell’ecosistema tecnologico di Gruppo e confermiamo la capacità di declinare prontamente i nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale e del cloud computing secondo le specializzazioni dei nostri business”.

“Il mondo dei servizi finanziari è tra quelli che può beneficiare maggiormente dei progressi tecnologici per seguire i clienti con soluzioni personalizzate e creare nuovi modelli di crescita. Rafforziamo la nostra consolidata collaborazione con il Gruppo Mediobanca con l'introduzione dell'AI generativa all’interno del Gruppo per trasformare i processi operativi, migliorare la produttività e aprire nuove possibilità di servizi innovativi e di valore per i clienti. Attraverso soluzioni avanzate e formazione sosteniamo il Gruppo Mediobanca in questo percorso dove la tecnologia può essere un ulteriore acceleratore di crescita e di trasformazione” ha commentato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.