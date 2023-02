Micromegas Comunicazione, Alessandro Bastoni è il nuovo Coo

Alessandro Bastoni nominato nuovo Chief operating officer di Micromegas Comunicazione

Alessandro Bastoni è il nuovo Chief Operating Officer di Micromegas Comunicazione. Il suo compito sarà quello di accelerare la trasformazione aziendale in atto in una chiave sempre più digital e lo sviluppo del business.

Chi è Alessandro Bastoni

Attivo nel campo della comunicazione, del marketing e della gestione di progetti ed eventi complessi dal 1989. Dopo una esperienza di otto anni in Business International, approda in Enel nel 1997 dove ricopre la carica di responsabile della comunicazione istituzionale e interna. Lancia nel 1999 Enel Web Tv, la prima web corporate tv in Italia.

Viene chiamato in Telecom Italia nel 2002 come responsabile della comunicazione interna di gruppo supportando la trasformazione in atto secondo il modello One Company. Resta in TIM fino a fine 2021 ricoprendo numerosi ruoli di responsabilità nei progetti ed eventi di corporate communication, nelle sponsorizzazioni istituzionali, nella digital communication, nel media management e nella brand strategy.

Micromegas

Micromegas Comunicazione, con sedi a Roma e a Milano, è una delle più longeve aziende di comunicazione integrata italiane. Attiva fin dal 1984, si è specializzata nel tempo in comunicazione corporate e negli ultimi anni in comunicazione digitale con soluzioni tecnologiche all’avanguardia per i maggiori gruppi industriali italiani e internazionali.