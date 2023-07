Mionetto: a Valdobbiadene una nuova area dedicata all’ospitalità

Mionetto: la cantina inaugura nella sede di Valdobbiadene un’area dedicata all’ospitalità e un sito produttivo ampliato e rinnovato

Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno precedente, Mionetto celebra il 2023 con l’apertura delle porte della sua rinnovata cantina. Grande soddisfazione per il brand che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 139 milioni di euro (+33% rispetto al 2021) e una crescita a doppia cifra (23% in termini di volumi) sul fronte export (circa l’80%) sia nei mercati consolidati quali USA e Germania sia in molti paesi emergenti quali Francia, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania. La conferma come “Best-selling international Prosecco brand 2022” da parte di IWSR, il più autorevole ente di ricerca nel mondo degli spirits, consolida la posizione di leadership di Mionetto nella categoria. Tale ruolo è confermato da premi e riconoscimenti conseguiti nei più importanti concorsi enologici internazionali, tra cui gli ori ottenuti a Berliner Wine Trophy e Mundus Vini.

Situata nella sede storica di Mionetto dal 1887 a Valdobbiadene, la cantina nella sua nuova conformazione si sviluppa come spazio multifunzionale all’interno del Borgo Mionetto che, con i suoi edifici storici risalenti al 1400, si propone dunque come cuore pulsante di una comunità e luogo d’incontro per ospiti locali e internazionali desiderosi di scoprire la sfaccettata anima di un vero ambasciatore del Prosecco nel mondo. All’interno del Borgo, si trova il nuovissimo Visitors Center, un ambiente ricercato ma caldo e familiare dove elementi storici e contemporanei si combinano alla perfezione riflettendo così la personalità e lo spirito di Mionetto. Da qui si accede direttamente al sito produttivo, ampliato e modernizzato. Costruito ex novo, il Visitors Center si inserisce all’interno di un giardino che reinterpreta in chiave moderna quello tipico delle Ville rinascimentali italiane, organizzato in aree ben definite, delimitate da siepi regolari, pergole ed eleganti vialetti.

Il fulcro è la Piazzetta Mionetto, uno spazio relax riservato agli ospiti prima di accedere alle aree dedicate. All’interno, in contrasto con le moderne strutture in vetro e acciaio, l'intonaco in gesso, la lavorazione artigianale del legno e l'uso di pietre locali richiamano le finiture tradizionali utilizzate un tempo nelle strutture della zona. Ampie vetrate permettono alla luce naturale di illuminare gli spazi, rendendola un vero e proprio elemento architettonico, oltre a contribuire alla riduzione dei consumi elettrici. Un wine shop, un wine bar, una meeting room, una sala degustazione e una splendida terrazza con vista sulle colline circostanti sono gli elementi che consentono agli ospiti di assaporare la vera esperienza Mionetto.