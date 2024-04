MIP SGR nomina Paolo Gualdani Vicepresidente e Gianluca Gorlani nuovo AD

Milano Investment Partners SGR: Paolo Gualdani nominato Vicepresidente e Gianluca Gorlani Amministratore Delegato

Milano Investment Partners SGR (MIP SGR), Società di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) specializzata in Venture Capital, fondata da Angelo Moratti e Paolo Gualdani, annuncia la nomina di Paolo Gualdani a Vicepresidente e quella di Gianluca Gorlani ad Amministratore Delegato. La Sgr, costituita nel 2017, è una piattaforma di investimento in ambito venture e growth capital, comprendente i fondi MIP I, Cliffs ed alcuni comparti dedicati ad investimenti single deal in logica club deal.

Il fondo MIP I è focalizzato su start up nelle fasi di espansione e crescita del settore consumer lifestyle in Italia ed in Europa, il fondo Cliffs investe in iniziative deep tech negli Stati Uniti e la piattaforma di club deal costituita dai fondi multi comparto U-Start Ventures e MIP Sidecar offre accesso a specifiche occasioni di investimento. Sino ad oggi MIP SGR, che presenta circa 200 milioni di euro di asset under management, ha investito, per il tramite dei fondi gestiti, in alcune delle più promettenti start up in Italia e all’estero, come Miscusi, Poke House, Velasca, Exoticca, Sonatus, Elroy Air e Quaise.

Gianluca Gorlani ha svolto la maggior parte della propria carriera lavorativa nell’investment banking di JPMorgan dove ha ricoperto posizioni di responsabilità crescente sino a diventare Managing Director Head of EMEA International Equity Sales a Londra. Negli ultimi 4 anni ha ricoperto il ruolo di Managing Director nella divisione Private Banking di Mediobanca.

“Nel dare il benvenuto a Gianluca Gorlani quale amministratore delegato, desidero ringraziare Paolo Gualdani per aver contribuito in modo decisivo alla creazione di shareholder value e per aver condotto MIP SGR ad essere uno dei più rilevanti operatori nel settore venture capital del nostro Paese, rendendola capace di mettere in connessione investitori lungimiranti ed imprenditori ambiziosi, anche grazie al nostro esclusivo network globale. Per questo determinante apporto, abbiamo condiviso che Paolo potesse contribuire ancora di più all’evoluzione di MIP SGR in qualità di Vicepresidente, con un particolare focus su partnership istituzionali e operazioni strategiche. Continuerà contestualmente ad essere CEO del family office Angel Capital Management, holding di investimento dove è al mio fianco da oltre 15 anni e nella quale abbiamo costruito insieme una asset allocation improntata agli investimenti alternativi in private markets, sia direttamente che attraverso quote di partecipazione in primari fondi internazionali”, ha dichiarato Angelo Moratti.

“Sono felice di accogliere Gianluca nel mondo MIP, di cui ha colto da subito le specificità e la filosofia che ci hanno permesso di diventare, in questi anni, una delle piattaforme di venture capital di riferimento in Europa in ambito tech e consumer lifestyle nonché una finestra sulle più promettenti start up statunitensi", ha commentato Paolo Gualdani. "Non vedo l’ora di lavorare insieme a Gianluca allo sviluppo della SGR, strategicamente posizionata per poter cogliere le opportunità che si presenteranno sia a livello organico all’interno del comparto venture capital, sia in relazione all’attivazione di nuovi prodotti in ambito alternative investments che ne possano favorire l’accelerazione della crescita”.