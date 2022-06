Mondo Convenienza, lanciato blog su design e arredamento

Mondo Convenienza, il nuovo hub editoriale vuole diventare punto di riferimento per approfondimenti e trend

Mondo Convenienza, leader nella grande distribuzione organizzata di mobili al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, lancia il suo nuovo blog dedicato ad attività, consigli e novità del mondo del design e dell’arredamento. Un luogo in cui clienti ed appassionati possono trovare ispirazione sulle tendenze del momento e tenersi informati, il tutto grazie a guide pratiche alla portata di tutti.

Il Blog Mondo Convenienza è un nuovo touch-point che arricchisce la capacità del brand di entrare in contatto con il suo pubblico, sempre più eterogeneo: i contenuti editoriali saranno sì approfondimenti sui prodotti ed il loro utilizzo, ma anche ispirazioni su tendenze di arredo e design. Inoltre, il nuovo magazine online renderà protagonisti i clienti Mondo Convenienza grazie a rubriche dedicate che ospiteranno video interviste e contenuti legati alle esperienze di arredo dei consumatori.

“Il Blog Mondo Convenienza è un progetto che nasce dall’ ascolto e dal dialogo continuo che abbiamo con i nostri clienti e che vogliamo sempre più rafforzare, rispondendo alle esigenze che con il solo eCommerce non è possibile soddisfare. Attraverso le diverse rubriche che articolano il blog, abbiamo voluto condividere in un ecosistema digitale quelle che sono le principali novità e i trend del nostro settore, al fine di rendere il blog un punto di riferimento e strumento di consulenza per tutto quello che riguarda l’arredo” ha commentato Vincenzo Giorgi, Head of Digital di Mondo Convenienza.

Il lancio del blog amplia l’offerta dell’ecosistema digitale di Mondo Convenienza, già presente oggi su LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Grazie ad una veste grafica che valorizza l’originalità di ogni contenuto pubblicato, il nuovo hub editoriale è stato pensato per favorire una user experience diversa. In ultimo, ma di non trascurabile importanza, il blog sarà strumento comunicativo anche a supporto dei Punti Vendita che rappresentano il touch point nevralgico nell’esperienza di acquisto dei clienti di Mondo Convenienza: il blog sarà utile per dare maggiore profondità alla narrazione dei prodotti e delle soluzioni che il brand è in grado di offrire al suo pubblico, rispondendo in maniera chiara e completa alle esigenze dei suoi clienti.