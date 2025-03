Nasce AstraMind, il futuro dell’AI parla italiano

AstraMind rivoluziona l’AI con privacy e sicurezza al centro: nasce in Italia la startup che cambia le regole del gioco

AstraMind è la startup innovativa 100% Made in Italy e con un cuore GenZ che sta introducendo sul mercato un nuovo paradigma per l'intelligenza artificiale, in cui la privacy e la sicurezza dei dati sono in primo piano. Il progetto nasce da un team di ricercatori proprio per colmare le lacune critiche nel mercato e dalla consapevolezza che le crescenti capacità dell'AI pongono significative sfide in termini di privacy dei dati; la peculiarità di questa impostazione sta già riscuotendo un forte interesse di stakeholder e potenziali investitori, che vedono nella centralità di un approccio protetto rispetto alle applicazioni AI un aspetto cruciale nelle potenzialità di una adozione strutturale di queste soluzioni nella quotidianità.

I fondatori hanno infatti individuato nel pieno controllo sui dati proprietari e nella conformità alle severe normative sulla privacy il punto critico da risolvere per una diffusione massiva di questo genere di soluzioni, senza rinunciare a performance ed efficienza. Il prodotto di punta è Pulsar, una piattaforma AI innovativa, capace di operare in locale.

Grazie alla famiglia di modelli multimodali proprietari “Aurora”, che consentono performance di calcolo comparabili a quelle di ChatGPT o DeepSeek, Pulsar funziona come un vero ecosistema di gestione della conoscenza, aiutando le persone che lavorano in una qualsiasi azienda ad accedere alle informazioni in modo semplice ed immediato, automatizzando le attività ripetitive. Gli utenti possono creare assistenti AI multidisciplinari personalizzati in base alle loro esigenze specifiche, all’interno di un sistema avanzato per la gestione e l'integrazione dei documenti aziendali, che va ben oltre le logiche del chatbot-AI a cui siamo abituati.

“In un settore dominato da Big Tech spesso focalizzate esclusivamente sulla performance economica, vogliamo porre l’accento sul ruolo che le aziende di tecnologia hanno oggi, come traghettatori verso un futuro migliore, più equo e sostenibile. L’evoluzione AI può e deve essere sicura, affidabile, etica e collaborativa. La nostra visione è quella di operare in un mercato dove la protezione dei dati è sempre al centro, un mercato che crede nell'innovazione responsabile”, ha commentato Marco Lironi e Giacomo Cavallini, co-Founder di Astramind.

Oltre alle soluzioni messe sul mercato a beneficio delle imprese, Astramind si impegna anche nella divulgazione e nello sviluppo condiviso, con una divisione dedicata al mondo open source: il primo progetto condiviso è un sofisticato sistema di generazione audio, ma seguiranno altre aree di condivisione con l’obiettivo di disseminare innovazione e rendere l’AI accessibile anche a privati, startup e micro imprese.