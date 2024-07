Nasce “Connections”: le interviste alle voci autorevoli del digitale italiano, a cura di Seed

Seed presenta “Connections”: le interviste alle voci autorevoli del digitale italiano

Uno dei punti chiave della filosofia di Seed, società specializzata in SEO, CRO e Web Analytics, è la volontà di mettere a fattor comune la conoscenza. E quale migliore modo di "seminare” know-how se non intervistare il già nutrito bacino di connessioni professionali dell’agenzia? Da questa idea nasce il format "Connections”, una serie di interviste che mira a inquadrare le esperienze più significative e il punto di vista sui grandi cambiamenti in atto da parte di Marketing Manager, Head of E-Commerce e altri ruoli chiave del digitale italiano. Il focus? L’evoluzione del settore, i trend del momento come l’AI, i progetti di cui ciascuno è più orgoglioso e i consigli per le nuove leve che si stanno affacciando a questa industry, così variegata e stimolante.

“Connections è una rubrica aperta a tutti, abbiamo iniziato dai nostri clienti perché ci sembrava interessante dare voce a grandi professionisti che lavorano per Brand di spicco, trasversali per settore, come Ferrari Trento, Sorgenia, Telepass e molti altri ci piacerebbe che diventasse un collettore di esperienze, di prospettive e di idee, a prescindere da noi, per chiunque voglia scriverci il proprio punto di vista. Queste ‘connessioni’ creano conoscenza condivisa e potrebbero diventare anche un podcast”, ha spiegato Diego Stramezzi, Co-Founder e Head of Sales & Marketing di Seed.

Le interviste verranno pubblicate sul sito di Seed in una sezione dedicata e ricondivise sui canali social dell’agenzia. E "Connections” è anche il volto editoriale di un altro format targato Seed, cioè l’evento “Seed Connect”, convegno che darà voce ai clienti della società, che presenteranno in prima persona i success case realizzati insieme. L’appuntamento è a Milano, al Copernico Rooftop, il prossimo 27 settembre.