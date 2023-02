Nasce Talea Group, rebranding del Gruppo Farmaè

Farmaè presenta Talea, rebranding del Gruppo che guarda alla crescita evolutiva e a una migliore valorizzazione del modello di business

Farmaè, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha presentato presso lo Spazio Gessi di Milano il progetto di rebranding del Gruppo. È stato infatti deliberato, dal Consiglio d'Amministrazione dell'azienda, di sottoporre agli azionisti della Società il cambio di denominazione in Talea. L’Assemblea dei Soci sarà convocata il 28 aprile 2023 e sarà chiamata ad approvare, inter alia, le modifiche dello Statuto che porteranno a un nuovo nome e a una nuova piattaforma web.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè, ha commentato: "Dopo il passo compiuto il 29 luglio 2019, nostro primo giorno di quotazione, annunciamo un grande progetto di crescita e sviluppo, che ci consentirà di valorizzare i punti di forza del nostro Gruppo, che abbiamo coltivato e fatto crescere guardando ai nostri stakeholders, proprio come una talea che diventa una pianta forte e sana. Il DNA della nostra Talea è costituito dall'impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per i nostri clienti e partner, sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita e sviluppo".

"Grazie alle nuove tecnologie e al digitale abbiamo tutti la possibilità di esercitare un maggior controllo sulle nostre vite, con risultati sorprendenti per le aziende e gli individui. Sono le persone a modificare la dinamica della relazione con le marche ed è proprio sulle persone che da sempre abbiamo posto l’accento e da cui siamo partiti per far evolvere la nostra strategia di crescita. Con Talea vogliamo portare a compimento i bisogni e i desideri delle persone e delle aziende, grazie alla digital transformation, al business digitale e alla data economy. L’ampliamento dell’offerta ci consentirà di cogliere in futuro nuove opportunità sul mercato continuando a crescere in maniera sostenibile come abbiamo fatto fino ad oggi", ha proseguito Iacometti.

Il nome Talea rappresenta l'essenza e la filosofia del Gruppo, costantemente impegnato sul digitale a propagare, prosperare e far crescere le opportunità per Clienti e Partner. Nata a Viareggio nel 2014 e quotata dal luglio 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, Farmaè è una media platform punto di riferimento nell’e-retailing di prodotti per la cura e il benessere della persona, per la salute, il benessere e la bellezza. Nel corso degli anni, il Gruppo ha registrato un incremento costante di numeri, grazie a una strategia di crescita per linee esterne con l’aggiunta di nuovi settori merceologici e operazioni di M&A che gli hanno consentito di ampliare l’offerta prodotti.

Con i suoi molti brand (Farmaè, Beautyè, Sanort, AmicaFarmacia e Farmaeurope) il Gruppo conta ad oggi più di 220 professionisti e opera prevalentemente nell’e-commerce, ma è presente anche sul territorio con 14 store ed è titolare dell'agenzia di comunicazione e marketing online Valnan. La scelta di avviare il progetto di rebranding nasce da un’attenta analisi, interna ed esterna all’azienda, e dalla consapevolezza che l’e-commerce oggi non è esclusivamente un canale di acquisto, ma anche di puntuale e profilata comunicazione: una piattaforma commerciale integrata capace di trasferire informazioni, contenuti e orientare gli acquisti.

La strategia di crescita del Gruppo

La strategia di crescita che il Gruppo intende portare avanti, garantisce esperienze specifiche ad ogni esigenza, differenziandosi da chi offre servizi generalistici e ha come driver il principio di sviluppo sostenibile, per garantire un equilibrio tra sviluppo economico, impatto ambientale e benessere sociale. Nello specifico, prevede di realizzare nuove opportunità di ricavi nell’area dedicata ai servizi alle imprese con la nascita di Talea Media, il nuovo brand del Gruppo per la gestione di un ecosistema di opportunità digitali per le aziende.

Talea Media è pensato e creato per la gestione di un ecosistema di opportunità digitali per le aziende. Offre servizi sulle piattaforme digitali (e-commerce) del Gruppo che vanno dalla consulenza strategica, per comprendere le effettive esigenze dei consumatori finali ed elaborare soluzioni di ingaggio custom, alla Data Analysis, supportando le imprese nell’analisi del loro posizionamento e nell’elaborazione di nuovi modelli, fino alla costruzione di nuovi linguaggi digitali, sia dal punto di vista visivo che contenutistico, e allo sviluppo di strategie di digital marketing mirate all’ingaggio e all’acquisizione di lead e clienti attraverso i canali digitali proprietari e l’uso dei Media.

Inoltre, intende proseguire nel percorso di crescita per acquisizioni di nuove realtà in mercati cross border, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei prodotti; avviare il processo di internazionalizzazione con lo sviluppo dell’approccio multi-store nei principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna,Inghilterra) e tramite partnership industriali strategiche e consolidare la leadership di mercato nell’e-retailing di prodotti per la salute, il benessere e la bellezza (core business del Gruppo) con i brand Farmaè, AmicaFarmacia, Farmaeurope, Sanort e Beautyè.

Alla base della strategia di crescita del Gruppo vi è la volontà di supportare l’evoluzione delle aziende nello scenario digitale attuale, non solo attraverso l’offerta di piattaforme proprietarie per la vendita di prodotti, ma anche grazie a servizi di consulenza strategica per l’evoluzione dei modelli di business in chiave digitale. Sono tre i pilastri chiave della strategia del Gruppo.

Il primo è rappresentato dagli stati di bisogno, grazie alla capacità di intercettare domande espresse e inespresse delle comunità di riferimento, non più quindi solo del consumatore o del cliente, ma della persona e delle aziende, individuando i mercati più adatti a soddisfare i diversi bisogni, offrendo esperienze di ingaggio evolute tramite un universo di soluzioni digitali affidabili, semplici, sicure; il secondo dalla digital evolution, attraverso la capacità di far evolvere i modelli di business delle aziende grazie alla cultura digitale, rendendole più competitive nei mercati di riferimento e più vicine ai bisogni della persona e delle aziende, costruendo nuovi servizi, canali e posizionamenti in grado di sfruttare tutte le competenze e le capacità di generare performance, anche su mercati trasversali, basati sul know-how digitale.

Infine, data economy, con la capacità di generare crescita nei mercati in cui il Gruppo opera attraverso un approccio business analytics che permette di analizzare il patrimonio dati di milioni di clienti attivi che interagiscono ogni giorno sulle piattaforme del Gruppo. È proprio grazie alla valorizzazione del dato che il Gruppo è in grado di offrire anche servizi diretti alle imprese.

L’evoluzione della supply chain

Talea Logistics è la nuova anima logistica del Gruppo a cui è affidata l’efficienza e la rapidità delle consegne dei prodotti venduti sulle piattaforme digitali proprietarie. Per ottimizzare i servizi e offrire ai consumatori un’esperienza di acquisto rapida e snella è prevista la realizzazione di nuovi hub logistici. In particolare, entro il 2023 sarà completato e inaugurato il nuovo Hub logistico automatizzato da 12.000 metri quadrati in Piemonte, in aggiunta all’attuale Hub logistico in Toscana di 5.000 metri quadrati.

Sono allo studio, inoltre, nuovi investimenti in tecnologia per una maggiore automazione dei processi e dell’operatività negli Hub logistici e quindi un maggiore efficientamento dei costi. Il Gruppo, inoltre, intende valorizzare il know-how logistico e gli investimenti realizzati negli anni offrendo i propri servizi a tutte quelle piccole e medie imprese italiane che si avvicinano al business online. Tutta la strategia logistica – supply chain del Gruppo sarà improntata all’insegna della sostenibilità, con l’obiettivo di implementare soluzioni non solo efficienti dal punto di vista economico, ma che possano contribuire concretamente al benessere delle persone e dell’ambiente.

La struttura di Talea Group e i target industriali al 2025

Il modello di business di Talea Group si basa su tre principali aree di attività: l’Area consumers in cui ad oggi operano i brand Farmaè, AmicaFarmacia, Farmaeurope, Sanort e Beautyè dedicata all’e-retealing, l’Area Industrial dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale con Valnan e Talea Media, l’Area supply chain con Talea logistics. È previsto che l’Area Consumers nel 2025 rappresenti tra il 92% e il 94% del fatturato, con un possibile obiettivo di 1,7 milioni di clienti, 150.000 prodotti in vendita sulle piattaforme digitali e 22 milioni di prodotti venduti. L’Area Industrial al 2025 punta a rappresentare tra il 6-8% del fatturato totale del Gruppo, con un target di 400 clienti industriali attivi, più del doppio rispetto ai 180 attuali e un’auspicata audience di 90 milioni di sessioni sulle piattaforme digitali.

Per quanto riguarda l’area Supply Chanin & Logistics, al 2025 l’80% delle consegne punta ad avvenire entro le 24 ore e Talea Logistics dovrebbe consentire lo stock di più di 100 mila prodotti a vantaggio del consumatore finale e delle aziende. Inoltre, è all’esame la possibilità di rilascio di diversi hub logistici a vantaggio di servizi di spedizione più veloci e la messa a sistema di processi e funzioni in un solo modello integrato. Nell’ambito della strategia di crescita al 2025, il Consiglio di Amministrazione di Farmaè sta valutando l’avvio del processo di internazionalizzazione tramite lo sviluppo dell’approccio multi-store nei principali paesi europei: Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e attraverso accordi con Partner industriali strategici esteri. Inoltre, è prevista l’implementazione di un’offerta commerciale dedicata alle Buyer Persona, l'archetipo del cliente ideale al quale un’impresa si vuole rivolgere, di ogni Paese con un budget media dedicato.

Di seguito, i principali KPI di Farmaè Group oggi: i ricavi consolidati 2022 ammontano a 116,1 milioni di euro; con un numero ordini sulla piattaforma pari a 2.384.138, un numero di prodotti venduti di 12.077.490 e un tasso di conversione del 4%. I ricavi del IV quarter 2022 hanno registrato un incremento del 38% rispetto al IV quarter 2021. Infine, il numero clienti attivi è di 1 milione, mentre il numero dei clienti servizi (industrial) è pari a 180.