Nexi e Despar: al via la partnership per pagare avvisi pagoPA al supermercato

Nexi: annunciata la collaborazione con Despar Nord per pagare bollo auto e avvisi pagoPA al supermercato

Pagare bollo auto e avvisi pagoPA direttamente alla cassa del supermercato: è il nuovo servizio disponibile in oltre 250 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia grazie alla collaborazione tra Despar Nord (Aspiag Service), la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar nelle cinque regioni del nord Italia, e la paytech Nexi. Basata sulla piattaforma tecnologica di Nexi, questa soluzione garantisce a Despar Nord la possibilità di gestire, con un unico terminale POS dedicato e collegato con il nodo PagoPA, l’incasso dei bolli auto e degli avvisi pagoPA, pagati attraverso carte di credito e di debito.

Il servizio, attivo nei 250 punti vendita a gestione diretta a insegna Despar, Eurospar e Interspar di competenza di Despar Nord e nei punti vendita affiliati aderenti all’iniziativa, è disponibile durante tutto l’orario di apertura dei negozi e consente la lettura del QR Code degli avvisi pagoPA, permettendo ai clienti del marchio dell’abete di pagare in cassa bollette, utenze, tributi, tasse, multe, rette scolastiche, ticket sanitari e altri versamenti verso la Pubblica Amministrazione, con la garanzia di un’esperienza di pagamento comoda, semplice, affidabile e sicura. A questo si aggiunge la possibilità di pagare il bollo auto e moto semplicemente comunicando la targa del veicolo.

“Mettere al centro i clienti e le loro esigenze è da sempre una prerogativa della nostra strategia di crescita. Grazie alla partnership con Nexi mettiamo a disposizione dei clienti un nuovo servizio che consente loro di effettuare i versamenti verso la pubblica amministrazione e pagare il bollo auto, comodamente facendo la spesa, risparmiando tempo ed evitando le code. Si tratta di un’iniziativa che ci consente di implementare l’esperienza di acquisto nei nostri punti vendita, aggiungendo un’ulteriore componente di servizio alla nostra offerta sempre più ricercata da chi sceglie i nostri punti vendita, confermando ancora una volta l’attenzione di Despar per le esigenze dei clienti e la volontà della nostra insegna di offrire un servizio di prossimità”, ha commentato Mauro Muraro, Direttore Marketing di Despar Nord (Aspiag Service).

Alessandro Viola, Head of Corporate Sales Nexi, ha affermato: “La partnership con Despar testimonia la nostra capacità di mettere le insegne della GDO nella condizione di ampliare l’offerta e i servizi alla clientela. Soprattutto, è una prova concreta di come la tecnologia di Nexi sia fondamentale per offrire ai cittadini nuovi servizi che hanno nei pagamenti digitali il loro elemento abilitante. Con questa partnership muoviamo un altro passo nel percorso di digitalizzazione dei punti vendita in Italia, continuando a supportare la modernizzazione del Paese attraverso i digital payments”.