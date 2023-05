NEXI - FTO: al via un nuovo servizio per le agenzie di viaggio

Siglato l'accordo tra NEXI e la Federazione Turismo Organizzato, nasce "Incasso Senza Pensieri Agenzia"

FTO (Federazione Turismo Organizzato), l’associazione di Confcommercio di riferimento del Turismo Organizzato italiano, e Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Europa, hanno sottoscritto un accordo per garantire alle agenzie di viaggio un nuovo servizio che migliora la qualità e la sicurezza delle transazioni online abbinate alle prenotazioni di viaggi.

Nasce così “Incasso Senza Pensieri Agenzia”, servizio che consente di semplificare le prenotazioni di viaggi effettuate a distanza tramite tutti gli strumenti di pagamento accettati dalle agenzie rendendole maggiormente difendibili in caso di disputa. Basato sulla piattaforma XPay di Nexi, il servizio assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo di conseguenza le dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia, sia tramite sito, telefono, email, sms e WhatsApp.

“La partnership con Nexi ha un valore strategico straordinario per FTO e per il settore del turismo organizzato. Abbiamo pensato e realizzato una soluzione di pagamento personalizzata. Le agenzie di viaggio potranno accettare, senza pensieri, le molteplici tipologie di pagamento esistenti e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza; inoltre potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata. La vendita di un viaggio comporta per i nostri operatori diverse criticità legate alle frodi, alle contestazioni e al mancato saldo delle pratiche - dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di FTO - ed è quindi necessario offrire alle agenzie di viaggio e ai viaggiatori sistemi di pagamento sicuri, efficienti, semplici e comodi da utilizzare. Il mondo dei pagamenti è in rapida e continua evoluzione e lavorare con il leader rappresenta una garanzia ed opportunità per noi”.