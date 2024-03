Nexi: nel 2023 sale dell'88% lo speso con smartphone e smartwatch

Nexi: registrato nel 2023 un aumento dell'88% dello speso con smartphone e smartwatch

Nel 2023 Nexi ha registrato un incremento dell’88% dello speso con smartphone e smartwatch, a testimonianza di come l’infrastruttura tecnologica della PayTech italiana sia indispensabile per trainare la crescita di un comparto in costante evoluzione come quello degli acquisti con smartphone e indossabili in store che, in base ai dati diffusi oggi dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, lo scorso anno è cresciuto complessivamente del 78% rispetto al 2022, raggiungendo un valore di 29 miliardi di euro.

Una conferma in tal senso arriva dal +103% del numero di transazioni mobile registrato dalle carte Nexi negli store fisici e online. Cresce del 41%, inoltre, il numero di carte Nexi registrate su wallet che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone, quindi basate su tecnologia NFC, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

“Questo specifico aumento, sommato a quello dei due anni precedenti (+53% nel 2022 e +50% nel 2021), dimostra come gli Italiani prediligano sempre più queste soluzioni per i propri acquisti con lo smartphone sia nei punti vendita fisici, sia online”, commenta Emiliano Imbimbo, Head of Digital VAS di Nexi Italia.

Ad ulteriore testimonianza della preferenza dei consumatori italiani per le soluzioni di mobile payments basate su carta, c’è la crescita registrata anche nel 2023 del volume transato attraverso wallet mobile con tecnologia contactless NFC, che ha raggiunto un valore di 26,7 miliardi di euro, pari al 92% del totale transato mobile in negozio, contro l’89% del 2022 e l’87% del 2021.