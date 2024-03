Nexi, siglato accordo con i Sindacati: previste almeno 200 nuove assunzioni

Nexi, annunciato accordo con le Organizzazioni Sindacali per le uscite volontarie: porterà ad almeno 200 nuove assunzioni

Nexi Italia comunica di avere siglato un accordo con le Organizzazioni Sindacali per un piano di ricambio generazionale che porterà ad almeno 200 nuove assunzioni, consentendo l’uscita di circa 400 dipendenti attraverso un percorso totalmente volontario di accompagnamento all’esodo, che sarà implementato sin da subito principalmente tramite strumenti incentivati di pensionamento e prepensionamento.

"Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto, che ci permette di acquisire distintive e innovative competenze a sostegno delle sfide digitali dell’azienda: è un’intesa di grande rilievo, che contribuisce al ricambio generazionale, oltre ad investire su nuova occupazione qualificata", ha commentato Gianluca Ventura, Chief Human Resources Officer del Gruppo Nexi. "Inoltre, questa intesa rappresenta un passo avanti nella valorizzazione di sinergie, efficienze e valore generati dalle recenti operazioni strategiche, che hanno permesso di semplificare l’organizzazione e gli investimenti tecnologici, garantendo al contempo un eccellente bilanciamento delle competenze interne e degli organici".

Grazie all’accordo definito Nexi svilupperà un importante piano di assunzioni in Italia, consistente in almeno 200 risorse, che garantirà l’acquisizione di competenze specifiche e innovative a sostegno delle sfide digitali, e contribuendo attraverso il ricambio generazionale alla creazione di nuova occupazione. L’accordo si inserisce in un piano che, solo nell’ultimo biennio, ha visto circa 2 mila assunzioni in tutto il Gruppo, con un’ottica di continuo investimento nelle persone mediante programmi di formazione e sviluppo su tutte le aree aziendali e piani di welfare dedicati.