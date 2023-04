Nexi, ricerca BVA Doxa: per gli italiani il POS strumento più sicuro

Per gli esercenti italiani il POS è lo strumento per incassare più sicuro (per l’81% degli intervistati), più veloce (71%), che soddisfa meglio le richieste dei clienti (79%) e semplifica la gestione del punto vendita (70%). Questa la fotografia scattata dalla ricerca BVA Doxa per Nexi, la PayTech leader in Europa, che ha intervistato un campione di piccoli e medi esercenti del retail e della ristorazione e di liberi professionisti del nostro Paese per analizzarne le preferenze, i bisogni e le aspettative per incassare presso il punto vendita e in mobilità.

Il 29% del campione, inoltre, si dichiara interessato alla possibilità di utilizzare lo smartphone per ricevere pagamenti: una soluzione di cui apprezzerebbero la sostenibilità (62%), il non dover portare con sé un POS troppo ingombrante per incassare in mobilità (48%), il poter accettare pagamenti ovunque senza pensieri (49%), la possibilità di raddoppiare i punti di incasso in negozio senza dotarsi di un POS aggiuntivo rispetto al principale (45%).

Proprio per soddisfare queste ultime aspettative, dopo l’estate Nexi lancerà in Italia il SoftPOS, un’app che gli esercenti potranno scaricare sul proprio smartphone, attivare in pochissimi passaggi e che consentirà loro di accettare pagamenti digitali direttamente dal cellulare: una soluzione ideale per chi desidera avere un POS aggiuntivo rispetto al principale in particolari momenti di picco di attività, per esempio bar e ristoranti durante le pause pranzo e per chi deve incassare in mobilità (ossia il 26% degli intervistati).

“La ricerca BVA Doxa conferma che sempre più esercenti italiani sono consapevoli che sicurezza, velocità, comodità e sostenibilità sono elementi chiave dei pagamenti digitali – afferma Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi – Per questo cresce costantemente il numero di coloro che predilige accettarli sia in cassa, sia per consegne a domicilio del cliente, per vendite durante un mercato o una fiera, per incassare il conto al tavolo se si tratta di bar o ristoranti. Ed è proprio per soddisfare ancora meglio queste esigenze che dopo l’estate metteremo il SoftPOS sul mercato italiano”

L’86% di piccoli e medi esercenti, professionisti e artigiani, infatti, già oggi incassa anche tramite POS e l’88% di coloro che accetta pagamenti in mobilità (pari a 1 esercente su 4),