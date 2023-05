Nomine, BNP Paribas Asset Management rafforza il Sustainability Centre

BNP Paribas Asset Management, Nogoye Dieng e Sindhu Janakiram entrano nel Sustainability Centre

BNP Paribas Asset Management annuncia la nomina di due nuovi membri del Sustainability Centre, potenziandone le capacità di stewardship e ricerca sui temi di investimento per l'uguaglianza e la crescita inclusiva. Nogoye Dieng è stata nominata Senior Stewardship Analyst. Si concentrerà sulle attività di voto, analizzando gli ordini del giorno delle assemblee degli azionisti e garantendo l'applicazione dell’articolata politica di voto di BNPP AM. Sarà, inoltre, coinvolta nelle attività di engagement su una serie di questioni ESG. Nogoye riporterà a Michael Herskovich, Global Head of Stewardship, e sarà basata a Parigi.

Sindhu Janakiram ricoprirà il ruolo di analista ESG, Equality Lead. Entra a far parte del team di ricerca sulla sostenibilità come ricercatore principale sui temi legati al fattore ”S”, ovvero dell’impatto sociale. Supporterà, inoltre, il lavoro del team sullo sviluppo di dati/modelli relativi ai criteri ESG/SDG, sulla ricerca relativa a emittenti aziendali e strumenti tematici, sull'integrazione della sostenibilità in BNPP AM, sull’impegno dell'azienda e sullo sviluppo di prodotti a tema sociale. Sindhu riporterà ad Alexander Bernhardt, Global Head of Sustainability Research, e sarà basato a New York.

Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability di BNPP AM, commenta: "Siamo molto felici dell’ingresso di Nogoye e Sindhu nel nostro team internazionale. Il Sustainability Centre è orgoglioso di poter contare su tanti talenti che vantano conoscenze approfondite e diversificate a livello globale. Queste due nuove nomine apportano significative competenze aggiuntive e consolideranno la qualità della nostra ricerca e del nostro impegno. Le nomine riflettono l'importanza della sostenibilità per la nostra azienda e, in particolare, l’importanza che per noi rivestono una stewardship ambiziosa e i temi dell'uguaglianza e della crescita inclusiva. Il loro arrivo coincide con l'aggiornamento della nostra strategia globale di sostenibilità, ancora più ambiziosa in entrambe le aree, che sarà lanciata entro la fine dell'anno."

Il Sustainability Centre di BNPP AM funge da centro di eccellenza sulla sostenibilità in tutte le attività di investimento della società, che coprono azioni, reddito fisso, multi-asset e private asset. Guida anche l'impegno dell'azienda nel posizionare la sostenibilità al centro della cultura e della proposta di valore per i dipendenti.