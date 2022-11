Novartis, l’AD Confalone parla delle novità del settore farmaceutico

Novartis, l’AD Valentino Confalone racconta il futuro del settore farmaceutico insieme ad Alessandro Baricco

Novartis, azienda leader nel mercato farmaceutico italiano, apre le porte della nuova sede al centro di Milano, in un dialogo dedicato al futuro e ispirato dalla personalità dello scrittore Alessandro Baricco. In un momento di forte cambiamento ed evoluzione, l’azienda modifica la propria mission e la adatta alle necessità dei pazienti. L’obiettivo è quello di diventare parte positiva della rivoluzione del sistema salute, lavorando insieme alle istituzioni per ottenere un cambiamento quanto più reale possibile. Al margine dell'incontro ospitato ieri nei nuovi uffici Novartis, il Direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, ha intervistato Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis.

Come rivelato dall'AD, la nuova sede è stata inaugurata a settembre “con l’idea di aprirsi al mondo esterno ancora di più, con l’obiettivo di creare una connessione tra le competenze di Novartis e quelle delle istituzioni e del mondo della scienza. L’evento proposto ci aiuta a manifestare la nostra volontà di apertura, approfittando degli spazi della nuova sede che facilitano la commissione, la comunicazione e il lavoro congiunto”.

Alla breve introduzione dell'Amministratore Delegato è seguito l'intervento dello scrittore Alessandro Baricco, che ha proposto al pubblico un interessante approfondimento sulla nuova visione di un futuro che sembra essere scomparso, nascosto dietro i mostri della pandemia e del cambiamento climatico. Baricco rilascia l’immagine potentissima di un’intera comunità che si blocca, che “non ce la fa più”, che ammette la propria stanchezza ed è costretta a fermarsi, anche se inconsapevolmente. La pandemia sembra infatti aver generato una serie di movimenti di difesa, cambiato le prospettive il modo di vivere delle persone, per questo occorre riappropriarsi della visione di un futuro ancora da scrivere e ricco di opportunità.

“La conversazione con Alessandro Baricco ruota intorno al tema del futuro, con l’obiettivo di reimmaginarlo totalmente”, ha dichiarato Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis. “L’incontro nasce dall’idea che la missione di Novartis è quella di reimmaginare la medicina, che significa necessariamente immaginare la medicina del futuro. Dobbiamo indubbiamente continuare a cercare soluzioni sempre più innovative per i pazienti, ma anche concepire una nuova salute del futuro. Collaborare con le istituzioni e con la comunità scientifica ci permetterà di creare la sanità del domani”.

Novartis riveste un ruolo d’eccezione nel settore della sanità, posizionandosi al secondo posto come multinazionale farmaceutica al mondo per fatturato. La società è responsabile di importanti ricerche in ambito tecnologico, che hanno portato cambiamenti significativi nel modo di vivere la medicina. Un esempio è quello proposto dall'innovativa terapia con radiolingandi, una terapia oncologica che punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti rilasciando radiazioni direttamente nelle cellule tumorali, agendo quindi in modo mirato e preciso.

“Novartis vanta una grande presenza in termini di ricerca e sviluppo, con circa 50 milioni di euro investiti in un piano triennale, 240 studi clinici aperti in italia e oltre 2000 dipendenti impiegati", ha raccontato l'AD Valentino Confalone. "Possiamo contare sulla presenza di un sito produttivo centrale a Torre Annunziata e altri quattro siti che fanno parte di Tripla A, un’azienda del gruppo Novartis. Questi centri, oltre ad occuparsi di produzione, conducono anche le fasi di ricerca e sviluppo sull’innovativa tecnologia dei radioligandi".

Di pari passo al raggiungimento di importanti risultati, la ricerca continua a muoversi ed espandersi, accanto alle novità tecnologiche. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il 3 ottobre scorso la rimborsabilità di Inclisiran, farmaco prodotto da Novartis per il trattamento dell’ipercolesterolemia primaria. La proposta di Novartis coincide con la prima terapia innovativa anti-colesterolo capace di agire attraverso l’interferenza dell’rna. Il farmaco, che ha dimostrato di dimezzare la quantità di colesterolo rispetto al placebo, viene somministrato tramite due iniezioni sottocutanee l’anno.

Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis, ha parlato di queste ultime novità e delle innovazioni proposte dal team di ricerca e sviluppo: “Ci stiamo concentrando su cinque aree terapeutiche fondamentali: l’immunologia, il cardiovascolare, le neuroscienze e poi l’oncologia divisa in tumori solidi e tumori liquidi. Oggi stiamo concentrando i nostri sforzi su un nuovo farmaco in ambito cardiovascolare, creato per ridurre i livelli di ipercolesterolemia e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, un farmaco che è stato recentemente approvato da AIFA. Ma stiamo anche lavorando su nuove tecnologie, come quella del radioligandi, per le quali contiamo presto di poter rendere disponibile la terapia in Italia”.