Novavax, siglato accordo con il Bill & Melinda Gates MRI

Novavax, annunciato accordo con il Bill & Melinda Gates MRI: obiettivo sviluppare vaccini contro malaria e tubercolosi

Novavax, azienda globale che promuove vaccini a base di proteine, ha firmato un accordo triennale con il Bill & Melinda Gates Medical Research Institute per fornire il suo adiuvante Matrix-M ai fini della ricerca preclinica sui vaccini. L'adiuvante Matrix-M è un componente chiave del vaccino COVID di Novavax e degli altri vaccini in fase di sviluppo (tra cui influenza e COVID e influenza combinati). Inoltre, viene utilizzato attraverso partnership in programmi clinici e preclinici in tutto il mondo, per lo sviluppo di vaccini sia umani che animali.

"Siamo entusiasti di collaborare con il Bill & Melinda Gates Medical Research Institute per includere la nostra tecnologia unica nei loro sforzi di ricerca relativi ai vaccini, finalizzati alla salute pubblica", ha dichiarato John C. Jacobs, Presidente e Amministratore delegato di Novavax. "Il nostro coadiuvante Matrix-M ha dimostrato di migliorare e ampliare la risposta del sistema immunitario quando incluso nei vaccini ed è già un componente chiave dei vaccini contro COVID e malaria presenti oggi sul mercato. Non vediamo l'ora di collaborare in modo più ampio con una varietà di organizzazioni, così che la nostra tecnologia possa favorire lo sviluppo di vaccini in molte aree".

"Il Bill & Melinda Gates Medical Research Institute è impegnato nello sviluppo di interventi biomedici che affrontano i problemi di salute globale per coloro che ne hanno più bisogno", ha affermato Emilio Emini, PhD, amministratore delegato del Bill & Melinda Gates Medical Research Institute. "Non vediamo l'ora di lavorare con l'adiuvante Matrix-M™ di Novavax in alcuni dei nostri programmi di vaccinazione in fase iniziale".