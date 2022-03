Nuovo logo e nuova identità per Angelini Industries

“Inclusività e accoglienza”

Nuovo logo e nuovo nome – Angelini Industries – per la multinazionale italiana presente in 26 Paesi e attiva nei settori farmaceutico, largo consumo, tecnologia industriale, profumi e dermocosmesi e vitivinicolo. La nuova identità, si precisa in una nota, riassume visivamente la nuova organizzazione e la nuova governance del gruppo. Lo storico marchio triangolare è stato sostituito da un segno aperto, caratterizzato da linee curve, che parla di inclusività e accoglienza e che sottolinea al contempo la dinamicità dell’universo Angelini. Diversificazione del business e vocazione industriale sono infatti le parole d’ordine alla base del renaming .

Il nuovo brand accomuna tutte le realtà appartenenti al gruppo – Angelini Pharma, Angelini Consumer, Angelini Technologies, Angelini Beauty, Angelini Wines & Estates – e ne racconta il modo di fare impresa ispirato a valori e purpose comuni, prendersi cura delle persone e delle famiglie nella vita di tutti i giorni, sintetizzato nel payoff di gruppo “Industry of Care”

“Il rebranding è uno snodo fondamentale del processo di riposizionamento strategico del nostro gruppo, oggi guidato da una holding industriale che orienta le strategie e gli investimenti delle aziende operative nelle diverse aree di business”, commenta Sergio Marullo di Condojanni, Ceo di Angelini Industries. “Si rafforza pertanto l’identità di Angelini come gruppo multinazionale, industriale e diversificato. L’obiettivo che affidiamo a questa nuova identità corporate è di accompagnare il gruppo in una crescita armonica, che valorizzi tutte le realtà che lo compongono”.