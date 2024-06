OCS e Finwave: Andrea Pettinelli nominato CEO del Gruppo

OCS e Finwave: il Gruppo annuncia la nomina di Andrea Pettinelli come nuovo CEO

Il gruppo formato da OCS e Finwave annuncia la nomina a CEO di Andrea Pettinelli: l’ingresso del manager, con un’esperienza internazionale di oltre 25 anni nei settori dell'Information Technology e delle Financial Institutions, segna un ulteriore passo in avanti verso il rafforzamento del gruppo come piattaforma leader a livello europeo nel software per le istituzioni finanziarie.

L’acquisizione da parte dei fondi Apax di OCS e di Finwave, conclusasi nel dicembre 2023, ha dato vita a uno dei principali player nel mercato del software finanziario, che genera un fatturato di € 100 milioni, conta circa 1000 dipendenti, e opera in Italia, Spagna, Olanda, Romania e Messico. La nomina di Pettinelli si inserisce all’interno della strategia di crescita del gruppo, volta a portare sul mercato soluzioni software ancora più innovative e in grado di supportare le istituzioni finanziarie con prodotti specializzati pronti a rispondere alle esigenze di oggi e domani.

OCS è da quarant’anni il partner digitale di riferimento nel settore del credito al consumo: supporta banche e istituti finanziari, guidandoli lungo la rivoluzione LendTech e ridisegnando i modelli del consumer finance, grazie a una profonda esperienza nel settore e a funzionalità software avanzate. Finwave è leader nell’ambito dei software finanziari specializzati per il factoring, leasing, UTP/NPL, post trading e global custody. La creazione di un polo specializzato di maggiore scala consente al gruppo di offrire un servizio completo a clienti italiani e internazionali, offrendo loro una varietà di soluzioni e software, dal consumer e corporate finance ai capital markets.

“Sono orgoglioso di subentrare alla guida di questo gruppo, proprio in questa entusiasmante fase di crescita. Unendo le forze, OCS e Finwave hanno dato vita a una piattaforma specializzata nel software per gli operatori finanziari con un potenziale di crescita significativo a livello nazionale e internazionale”, dichiara Andrea Pettinelli, Group CEO di OCS e Finwave. “Sono pronto a mettere la mia esperienza e la mia vision al servizio del gruppo, collaborando con l’intero team per realizzare i nostri obiettivi di business e supportare i nostri clienti a fornire soluzioni innovative nel mercato”.

Dopo la laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 e l’MBA conseguito alla SAA - School of Management dell’Università di Torino nel 1996, Pettinelli ha iniziato la sua carriera nella consulenza aziendale, lavorando per McKinsey, Capgemini, e Deloitte Consulting. Ha quindi ricoperto ruoli di leadership, prima a livello nazionale e poi globale, in Cedacri, IBM e Allianz: in quest’ultima esperienza professionale, avviata nel 2016, ha ricoperto differenti posizioni con responsabilità global all’interno del Board di Allianz Technology, l’IT service company del gruppo Allianz.