Open Fiber, la connessione ultraveloce arriva al Comicon Napoli

Open Fiber è per il secondo anno consecutivo connectivity partner del COMICON Napoli e sostiene la COPPA eFootball ITALIA, in collaborazione con KONAMI e PROGAMING. L’appuntamento è fissato per sabato 29 e domenica 30 aprile con la finalissima del torneo che vedrà coinvolti 7 tra i club più titolati d’Italia. Sarà possibile sfidarsi all’ultimo gol per tutta la durata dell'evento: Open Fiber è infatti presente nel Padiglione 5 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori.

Internet ultraveloce per tutti, quindi, a cominciare proprio dai gamers pronti a riversarsi nei padiglioni della Mostra d’Oltremare. I partecipanti a COMICON Napoli potranno infatti navigare sul web alla massima velocità disponibile sul mercato: 10 gigabit al secondo sulla rete FTTH realizzata nel capoluogo partenopeo. Dieci Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, dedicati ai tanti appassionati di arte, cultura, fumetti e videogames attesi nel capoluogo partenopeo da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio. Una tipologia di connettività, quella a 10 gigabit al secondo, in grado di reggere l’onda d’urto che eventi di vasta portata come il COMICON hanno sulle infrastrutture di telecomunicazioni. A dimostrarlo, i dati registrati durante l’edizione 2022: oltre 200 postazioni di gioco cablate, una media di 35 dirette streaming in contemporanea, 5 Terabyte di traffico dati generato nelle prime 8 ore di evento, poco meno di 100mila accessi alla rete wi-fi in appena 4 giorni.

Nei momenti di maggior traffico, la rete ultraveloce è risultata occupata solo per un quinto (il picco di 1,6 gigabit al secondo su 10 disponibili) a beneficio di utenti, espositori e addetti ai lavori. Open Fiber è connectivity partner del COMICON Napoli grazie alla sua innovativa capacità di implementare e gestire servizi ultrabroadband all’avanguardia. La società guidata dall’Amministratore Delegato Mario Rossetti è il primo operatore in Italia (e fra i primi in Europa) a fornire un servizio di accesso ultraveloce da 10 Gigabit al secondo simmetrici, dimostrando la flessibilità della propria architettura di rete in grado di sostenere le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni.