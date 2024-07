Osservatorio AGCOM: Poste Italiane si conferma leader del mercato postale italiano

Poste Italiane confermata primo operatore postale in Italia secondo l'Osservatorio sulle comunicazioni dell'AGCOM

Poste Italiane si conferma principale operatore postale in Italia, consolidando la sua posizione con una quota di mercato complessiva del 33,5%. Questo dato rappresenta una crescita di 1,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'AGCOM relativo al primo trimestre 2024.

Il settore postale italiano, che include i servizi di corrispondenza e di consegna pacchi, sia rientranti nel servizio universale che non, vede Poste Italiane in una posizione dominante. Seguono Amazon e Brt, entrambi con una quota del 14,1%, mentre Dhl e Gls si attestano rispettivamente al 10,7% e al 10,3%. Nel dettaglio, Poste Italiane domina il segmento dei servizi di corrispondenza con una quota impressionante del 95,7%, sottolineando il suo ruolo cruciale in questo ambito.

Il mercato della consegna pacchi, tuttavia, presenta una maggiore dinamica concorrenziale. Amazon e Brt condividono il primato con il 17,8% del mercato ciascuno. Poste Italiane segue da vicino con il 16,8%, registrando una crescita di 2,0 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Altri attori rilevanti sono Dhl (13,5%), Gls (13,0%) e Ups (10,7%).

Con riferimento alle direttrici geografiche, nel segmento relativo a mittente e destinatario nazionali (rappresentativo del 68,9% del mercato dei pacchi), nel primo trimestre dell’anno Amazon detiene il 25,9%, il Gruppo Poste Italiane il 23,0% e Brt il 22,2%. Allo stesso tempo, nel segmento transfrontaliero, Dhl risulta il principale player (32,9%), seguito da UPS (29,9%) e da FedEx-Tnt (19,7%).

Il rapporto dell'AGCOM offre anche una panoramica sul valore complessivo delle aree economiche di interesse dell'Autorità, che includono le comunicazioni elettroniche, la televisione (sia in chiaro che a pagamento), la radio, l'editoria quotidiana e periodica, la pubblicità online e i servizi di corrispondenza e consegna pacchi. Nel 2023, il valore di queste aree è stato stimato in 53,85 miliardi di euro, segnando una crescita del 2,0% su base annua e del 3,1% rispetto al 2019.

Negli ultimi cinque anni, si sono osservate dinamiche differenti nei vari mercati. Ad esempio, le risorse delle comunicazioni elettroniche sono diminuite di circa 2,93 miliardi di euro, passando da 30,07 a 27,14 miliardi di euro. Questa riduzione è principalmente dovuta al calo dei ricavi dei servizi su rete mobile, un settore caratterizzato da una forte pressione competitiva. Nonostante la crescita dello 0,8% nella spesa finale della clientela residenziale e affari nel 2023, rispetto al 2019 si registra una flessione del 9,7% (-2,39 miliardi di euro).