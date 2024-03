Pari opportunità, EF Italia: l'intervista all'AD Natalia Anguas

EF Education First Italia, l'intervista all'AD Natalia Anguas in occasione della giornata internazionale della donna

In occasione della celebrazione della giornata internazionale della donna, abbiamo intervistato Natalia Anguas, AD di EF Education First Italia. L'azienda, fondata nel 1965, si occupa di formazione linguistica, viaggi studio, corsi di laurea e scambi culturali. EF Education First rappresenta, ad oggi, un punto di riferimento per chiunque desideri arricchire la propria esperienza attraverso l'apprendimento e la scoperta.

A che punto sono le pari opportunità in Italia, secondo lei? E in Europa?

In Italia, stiamo progressivamente migliorando le pari opportunità anche se ancora non sono tante le donne che hanno raggiunto posizioni di leadership. C'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto nella rappresentazione del ruolo femminile e nella capacità della componente maschile di prendere coscienza delle proprie responsabilità: è ogni giorno che uomini e donne, famiglie, scuola e mondo del lavoro devono impegnarsi insieme per l’uguaglianza e l’empowerment.

A livello europeo, stiamo assistendo a progressi positivi, con una maggiore consapevolezza sull'importanza delle pari opportunità. Tuttavia in molti Paesi persiste una più o meno ampia disparità salariale, nonostante le donne abbiano oggi la stessa probabilità degli uomini (e in Italia anche di più) di conseguire una laurea.

Qual è il gap da colmare nel nostro Paese?

Il principale gap da colmare in Italia è probabilmente legato alla presenza femminile nei ruoli decisionali, fattore che impedisce alle buste paga delle donne di arrivare alla parità con i colleghi uomini. Le donne restano anacora troppo spesso ai piani più bassi della piramide lavorativa, con solo il 24% di donne CEO e il 34% di donne dirigenti.

La chiave per ridurre questi divari è la sensibilizzazione: da sempre EF Education First si impegna a promuovere la leadership femminile ed è un’azienda all’avanguardia, nell’ambito delle Pari Opportunità, con un alto numero di donne manager e un ambiente di lavoro inclusivo e multiculturale, che valorizza la ricca diversità del nostro mondo ed offre opportunità di carriera appaganti. In EF Italia l’80% del personale è costituito da donne, e a livello mondo quasi il 60% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne. Anche nella retribuzione c’è molta attenzione: nel ciclismo professionistico, dove sponsorizziamo le due squadre World Tour EF Pro Cycling, maschile e femminile, siamo stati i primi a stabilire uno standard di equità retributiva tra uomini e donne.

Guidare un’organizzazione importante come EF, in Italia, è una sfida quotidiana. Quale consiglio darebbe, nel giorno della Festa della Donna, alle giovani donne che si avvicinano a una carriera internazionale?

Fin da ragazza mi sono data degli obiettivi realistici, sia dal punto di vista della professione che della vita privata. Non bisogna avere paura di non raggiungerli… serve soprattutto impegno e volontà. Io volevo avere una carriera internazionale, non restare in Spagna dove sono nata e cresciuta. Per cui appena ho potuto ho iniziato a viaggiare, a studiare all’estero a fare esperienze diversificate che hanno arricchito il mio curriculum e mi hanno permesso di crearmi un network di conoscenze in molti Paesi. Sono sempre stata curiosa e non mi sono mai lasciata condizionare dai preconcetti. E non ho mai avuto paura di fare qualcosa di nuovo, conoscere persone. Forse quando ho iniziato a lavorare (più di 30 anni fa) per le donne era più difficile, ma oggi non ci sono limiti: possiamo raggiungere una vera parità.

Le pari opportunità passano molto dall’istruzione. Voi in EF avete un’attenzione particolare, soprattutto al concetto di uguaglianza, corretto?

Certamente, in EF crediamo che il mondo sia migliore quando le persone cercano di capirsi. La nostra missione di aiutare le persone ad aprirsi al mondo attraverso l'educazione è fondamentale per tutte le persone, uomini e donne, non importa da dove vengano, in cosa credano, etc.

Siamo impegnati constantemente a rafforzare il concetto di uguaglianza in tutto ciò che facciamo, attualizzando e verificando i nostri programmi, servizi, linguaggi e attività di marketing.

⁠Che ruolo può avere l'apprendimento delle lingue straniere, soprattutto l'inglese, nella riduzione delle disuguaglianze di genere?

L'apprendimento delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, può aprire nuove opportunità di carriera e consentire alle donne di partecipare attivamente a contesti internazionali. La conoscenza dell'inglese è una Life skill fondamentale e ha un impatto reale sulla mobilità sociale, sulla parità di genere, sulla protezione dell'ambiente e sull'innovazione globale. Parlare inglese consente di accedere a una gamma più ampia di informazioni, a una rete più diversificata e a maggiori opportunità di lavoro rispetto al passato.

L'EF English Proficiency Index la più ampia classifica mondiale dei Paesi in base alla conoscenza dell'inglese, che EF pubblica ogni anno ed è basata sui risultati dei test di 2,2 milioni di adulti in 113 Paesi e regioni, mostra come esista una relazione sempre più chiara tra la connessione di una società con il mondo, il suo livello di uguaglianza e libertà e il suo livello di conoscenza dell'inglese.

È un circolo virtuoso. Nelle società con ruoli di genere più progressisti, le persone parlano meglio l'inglese. E anche se parlare inglese non migliora direttamente i diritti delle donne, dove si parla il miglior inglese, le società tendono a valorizzare maggiormente l'uguaglianza di genere, la ricchezza, il benessere e la prosperità delle donne.