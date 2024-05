Parmacotto Group partecipa a Cibus 2024 con il concept 'Gourmet à Porter'

Parmacotto Group presente a Cibus 2024 con il nuovo format retail 'Gourmet à Porter'

Cibus 2024, una delle più rinomate manifestazioni dedicate al food Made in Italy, aprirà le sue porte a Parma dal 7 al 10 maggio 2024, offrendo agli appassionati del buon cibo un'occasione unica per scoprire le ultime novità nel settore alimentare. Tra le aziende pronte a stupire i visitatori c'è Parmacotto Group, che presenterà il suo innovativo concept "Gourmet à Porter". Il nuovo format retail, inaugurato di recente a Lugano, segna l'inizio di una serie di store dedicati che verranno aperti sia in Italia che all'estero nei prossimi anni. Questa nuova apertura è parte integrante delle strategie di internazionalizzazione e diversificazione dei canali distributivi del Gruppo, che punta a portare i sapori unici e l'eccellenza della sua linea premium di salumi da maiale nero "Parmacotto Selection" direttamente ai consumatori.

“La nostra mission parla del dovere di un brand di essere l’ambasciatore delle nostre tradizioni e delle esperienze culinarie nel mondo. Con questo format vogliamo creare un’esperienza di gusto ma anche di convivialità: il piacere di mangiare bene insieme”, ha dichiarato il CEO di Parmacotto Group, Andrea Schivazappa.

Il cuore del concept "Gourmet à Porter" è la creazione di un'offerta esclusiva di panini gourmet, realizzati con la straordinaria maestria dello chef stellato Andrea Ribaldone. Dall'insieme dei sapori e delle caratteristiche uniche che contraddistinguono i salumi di maiale nero della linea "Parmacotto Selection", nasce una nuova esperienza di gusto che promette di deliziare i palati più esigenti. Alcuni dei panini proposti includono Crudité, I Ham, La Strana Coppia, Le Roi, Toast & Roll, Felino & Friends, Il Vitellone, Duetto, Mortadella Fusion e Il Principe. Questi deliziosi panini "Gourmet à Porter" saranno disponibili per la degustazione nel temporary shop dedicato durante l'evento Cibus, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaporare le prelibatezze firmate Parmacotto Group e di vivere un'esperienza culinaria unica e indimenticabile.