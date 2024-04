PER-RadioPlayer, Massimiliano Montefusco nominato Presidente

PER-RadioPlayer: l'Assemblea dei soci approva il bilancio 2023 e il CdA nomina alla presidenza Massimiliano Montefusco

Si è tenuta in data odierna l’Assemblea dei Soci di PER – RADIOPLAYER, la Società che rappresenta il cuore pulsante dell'industria radiofonica italiana e che unifica oltre 130 emittenti nazionali e locali in una singola piattaforma interconnessa e innovativa. All’ordine del giorno, tra i molteplici punti, l’approvazione del bilancio 2023 che è stato deliberato all’unanimità dai Soci, ma non solo. A seguito dell’Assemblea, si è tenuto infatti il CdA che prevedeva l’elezione del Presidente per il prossimo esercizio. All’esito della votazione, il CdA quindi ha nominato il dott. Massimiliano Montefusco.

Il Presidente Massimiliano Montefusco, Direttore Generale di RDS 100% Grandi Successi, ha dichiarato: “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. Mi impegnerò a lavorare assiduamente per valorizzare il nostro straordinario medium, che ogni giorno raggiunge milioni di ascoltatori attraverso il Paese. Mi concentrerò e dedicherò all'innovazione e al miglioramento continuo della nostra piattaforma, assicurando che Radioplayer Italia rimanga all'avanguardia dell'accessibilità e della qualità nell'esperienza radiofonica”.

“Il mio auspicio è che questo percorso possa essere il più inclusivo possibile, anche con il rientro del soggetto Rai all’interno della compagine societaria: grazie al contributo di tutti i soggetti la piattaforma sarà più efficace", ha concluso Massimiliano Montefusco.

La società guarda con fiducia e determinazione verso il futuro, sapendo di poter contare sull'impegno e la collaborazione di tutti i Soci per rendere Radioplayer Italia ancora più forte.