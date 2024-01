Perrigo sceglie Publicis per il nuovo posizionamento strategico di Libenar

Perrigo affida a Publicis la nuova strategia di posizionamento del marchio Libenar

Perrigo, tra i più importanti produttori mondiali di prodotti sanitari OTC e leader globale nella fornitura di prodotti healthcare, si è affidato a Publicis Groupe per lavorare alla nuova strategia di posizionamento e alla campagna di comunicazione del marchio Libenar, la soluzione salina per la detersione delicata delle mucose nasali. La consulenza è partita dalla piattaforma digitale già esistente per guidare Libenar nella definizione di un rinnovato posizionamento, ideato dall’agenzia Saatchi & Saatchi, con l’obiettivo di mettere sempre più al centro la relazione profonda che storicamente lega il brand alle famiglie italiane.

Il nuovo paradigma di brand positioning afferma il ruolo di Libenar come sostenitore della salute di bambini e genitori, abbracciando un approccio purpose-driven più ampio che vede la sua naturale evoluzione da marchio che si prende cura dei bimbi a brand attento al benessere di tutta la famiglia.

“Libenar ha sempre avuto come fulcro delle sue attività le mamme e i papà, offrendo loro un supporto quotidiano attraverso consigli e dando voce agli esperti. Con Saatchi & Saatchi, abbiamo capovolto il modo tradizionale di comunicare della categoria, mettendo letteralmente i genitori al centro della nostra comunicazione e utilizzando un tocco di leggerezza per rappresentare autentiche scene di vita quotidiana”, afferma Oreste Mandara, Marketing Director di Perrigo Italia.

Il nuovo claim, 'Facciamo tutti un bel respiro', incarna l'approccio empatico di Libenar e parla direttamente alle famiglie contemporanee esprimendo il proprio impegno per rendere più semplice la quotidianità genitoriale. Il respiro, interpretato sia fisicamente che metaforicamente, diventa così il fulcro di un territorio di comunicazione memorabile e di un linguaggio distintivo di cui il brand si appropria per presidiare nuovi codici nella comunicazione per l’infanzia.

A sancire l’inizio di questo importante capitolo è il lancio della nuova campagna di prodotto, firmata Saatchi & Saatchi, live dal 15 gennaio sui canali digitali con diversi tagli (6”, 15” e 20”) e formati: contenuti video, creatività social per le piattaforme proprietarie del brand, pillole di esperti del settore oltre ad attività di influencer marketing realizzate in collaborazione con MSL, agenzia di reputation design di Publicis Groupe. È prevista inoltre una progettazione per i punti vendita con materiali POP declinati ad-hoc per il canale di distribuzione farmaceutico. La gestione della strategia media è affidata a Publicis Unlimited, bespoke creata ad hoc per Perrigo.