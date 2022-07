Polara mostra al mondo le bellezze della Sicilia nel suo nuovo spot

Polara, il brand siciliano di bibite mostra le bellezze del territorio con un nuovo spot

Polara, azienda siciliana di bibite gassate con sede a Modica (Ragusa), punta alle bellezze del Sud-Est della Sicilia con il suo mare e il suo Barocco, diventate famose in tutto il mondo anche grazie alla fiction di Montalbano, nel suo nuovo spot. Al centro della campagna del brand un video in cui due giovani in viaggio fanno scoprire tutta la bellezza di questo angolo di paradiso italiano.

Polara, azienda familiare nata nel 1953 e oggi presente in oltre 50 paesi del mondo, ha voluto realizzare una campagna volutamente internazionale a sostegno del suo marchio Antica Ricetta Siciliana, puntando su ciò che la Sicilia è in grado di offrire: l’essenza naturale e culturale del territorio, raccontata attraverso gli occhi del talento giovanile del territorio. Non a caso, il progetto è stato affidato e realizzato da Andrea Errera e Stefano Sgarlata, giovani filmaker classe ’92 di Scicli, comune in provincia di Ragusa.

Anche la scelta dei protagonisti del video è caduta su due giovani attori non professionisti: Alessia Gulino, studentessa in lettere moderne di 23 anni, e Pietro Zini, 22enne, la cui passione sono i tesori naturali della Sicilia.

Il video in sé mette in scena la vacanza, il viaggio nel Sud-Est della Sicilia della coppia di giovani intenzionati a scoprire e ad apprezzare la bellezza del mare siciliano dei paesaggi tipici dell’Isola e il ricco patrimonio artistico delle città del Barocco. Si parte dal mare di Sampieri, un borgo marinaro con una delle spiagge più belle al mondo, per poi iniziare il viaggio incontrando l’isola di Ortigia (Siracusa), Noto, Marzamemi, Modica, Ragusa Ibla e, infine, Scicli.

La campagna è online da ieri su tutti i canali digitali dell’azienda, tra cui Facebook, Instagram e YouTube e su Google Display a livello internazionale.