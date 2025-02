Poste Italiane, lanciata la copertura di Poste Assicura a tutela degli sciatori

Poste Italiane, introdotta da Poste Assicura una polizza pensata per gli sciatori e non solo: tutela nella vita privata e online con copertura legale inclusa

Poste Assicura, la compagnia assicurativa del Gruppo Poste Italiane, propone Poste Vivere Protetti – Modulo Danni a Terzi, un’assicurazione modulare che garantisce protezione non solo sulle piste da sci, ma anche nella vita privata e familiare.

La stagione sciistica è entrata nel vivo e, per gli appassionati di sci alpino e snowboard, c’è un aspetto essenziale da considerare prima di scendere in pista: l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. Questa copertura è fondamentale per tutelarsi in caso di danni involontari causati a terzi durante l’attività sportiva in montagna.

Questa polizza include la copertura per la responsabilità civile, che soddisfa pienamente l’obbligo assicurativo previsto per gli sciatori e tutela l’assicurato per eventuali danni involontari provocati a terzi nella vita quotidiana o derivanti dalla proprietà di un immobile. Inoltre, offre la tutela legale, che copre le spese legali necessarie per difendere gli interessi dell’assicurato e della sua famiglia in diverse situazioni, tra cui controversie legate alla vita privata, all’attività lavorativa come dipendente, alla proprietà dell’abitazione e persino all’uso di internet e dei social network.

L’assicurazione garantisce una protezione completa per l’assicurato e il suo nucleo familiare. Per attivarla, è possibile recarsi in un ufficio postale oppure, per i clienti BancoPosta che non possiedono altre polizze con Poste Assicura, effettuare l’acquisto direttamente online sul sito.