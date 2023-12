PwC, con Apheon nell’acquisizione della maggioranza di Salpa & Cherubini

PwC e Apheon, annunciata l’acquisizione della maggioranza di Salpa & Cherubini

Apheon annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale di Salpa & Cherubini. La famiglia Cherubini e il management hanno reinvestito in modo significativo nell'azienda con una quota di minoranza, rimanendo pienamente impegnati nella prossima fase di sviluppo al fianco di Apheon. Apheon è una società di investimento paneuropea di mid-market private equity che gestisce circa 2,7 miliardi di euro di asset provenienti da selezionati investitori istituzionali internazionali e family business.

Fondata nel 1934 dalla famiglia Cherubini e con sede a Perugia, Salpa & Cherubini è una società leader in Europa nella produzione di ingredienti di alta qualità per i settori del gelato industriale, lattiero-caseario e dolciario. PwC Advisory ha agito in qualità di Debt Advisor di Apheon con un team composto da Alessandro Azzolini, Andrea Di Cello, Davide Scroccaro e Filippo Ampollini. Electa ha agito in qualità di deal structuring & execution advisor, con un team guidato da Luca Magliano.

Gattai, Minoli, Partners ha agito in qualità di legale di Apheon per i profili relativi al finanziamento dell’operazione, con un team composto da Gaetano Carrello, partner del Dipartimento Banking and Finance, il counsel Silvia Pasqualini e gli associates Enrico Fontanini e Alessia Abate.