Racing Force, nel 2023 ricavi in crescita del 6,4% a € 62,7 milioni

Racing Force, risultati 2023: ricavi a € 62,7 milioni con una crescita del +6,4%, utile netto a € 4,8 milioni

Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale - quotata sul segmento Euronext Growth Milan (RFG) e Parigi (ALRFG) - ha annunciato ieri i risultati del bilancio consolidato 2023.

“L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da investimenti significativi, finalizzati a rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa del Gruppo e per aumentare la capacità produttiva e logistica, in vista della crescita prevista nei prossimi anni, sia nel motorsport che anche a seguito dei progetti di diversificazione, attualmente in fase di implementazione. Il piano di investimenti lanciato a fine 2022 procede e sarà concluso entro il Q1 del prossimo esercizio, facendo trovare il Gruppo pronto a cogliere le grandi opportunità che si stanno materializzando", ha commentato Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group. "Nonostante un contesto macroeconomico contraddistinto da forte incertezza, con alti tassi di inflazione e restrizioni al credito che non hanno supportato la domanda di mercato, nel corso del 2023 il Gruppo è riuscito a ottenere risultati significativi, in particolare in Europa, Asia e Oceania".

"Negli Stati Uniti, alcuni primari dealer hanno attuato politiche di destocking nel corso dell’anno, che hanno penalizzato le vendite, soprattutto nella seconda metà dell’esercizio. In questo contesto, il Gruppo è stato comunque capace di incrementare la propria quota di mercato, anche nel mercato americano, in cui ci aspettiamo una significativa crescita nell’arco dei prossimi anni, grazie alla strategia di rafforzamento avviata. Il livello di ordini raccolti nel primo trimestre del 2024 a livello globale, mai così alto, conferma le nostre aspettative di crescita anche per la stagione in corso. Le strategie implementate e l’impegno continuo di tutte le persone di Racing Force, a partire dai nostri tecnici all’interno dei laboratori di R&S nelle principali sedi operative del Gruppo, consentiranno di raggiungere risultati sempre più importanti nei prossimi periodi”, ha concluso Delprato.

I Ricavi del Gruppo si attestano a € 62,7 milioni, in crescita rispetto all’esercizio 2022 (+6,4% a cambi correnti e +7,0% a cambi costanti). L’incremento ha caratterizzato in particolare le aree geografiche EMEA (+11,2%) ed APAC (+15,0%), mentre le Americhe segnano una flessione (-7,8%), dovuta principalmente ad una fornitura one-off effettuata nel corso dell’esercizio precedente ad un cliente al fuori del motorsport, oltre che all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro. Al netto di questi effetti, la crescita nelle Americhe è stata del 4,6%. I dealer si confermano il canale di vendita primario per il Gruppo (62,1% dei ricavi), mentre il Driver’s Equipment rappresenta la categoria principale in termini di tipologia di prodotto (71,9% dei Ricavi), grazie all’incremento registrato su tutti i principali prodotti di abbigliamento per pilota offerti dal Gruppo.

L’EBITDA è pari a € 9,6 milioni (EBITDA margin 15,4%), contro € 11,7 milioni nell’esercizio 2022 (EBITDA margin 19,8%). La variazione è dovuta principalmente a maggiori costi sostenuti nel corso del 2023 per sostenere la crescita nel Motorsport e, soprattutto, i progetti di investimento e diversificazione attualmente in fase di implementazione. Dall'altro lato, l’EBIT è pari a € 6,3 milioni (10,0% EBIT margin), contro € 8,8 milioni (15,0% EBIT margin) nell’esercizio 2022.

Il Risultato netto è pari a € 4,8 milioni (7,7% dei Ricavi), contro € 7,5 milioni (12,8% dei Ricavi) nell’esercizio 2022. La Posizione finanziaria netta di Gruppo passa da un debito netto di € 4,4 milioni a fine 2022, ad un saldo di € 3,2 milioni al 31 dicembre 2023, anche grazie all’aumento di capitale eseguito a gennaio 2023, oltre che alla liquidità generata nel corso del periodo dalla gestione operativa, al netto degli investimenti nel corso dell’esercizio.