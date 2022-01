Reale Mutua tra i partner del Master in Insurance Innovation

Master in Insurance Innovation, al via le candidature per la terza edizione

Prenderà il via nel secondo semestre del 2022 la terza edizione del Master in Insurance Innovation, un percorso formativo unico finalizzato a formare figure professionali in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale e alle sfide di sostenibilità e innovazione del settore assicurativo, cogliendone le concrete opportunità occupazionali e di sviluppo.

Il settore delle assicurazioni - con circa 300 mila persone impiegate, compreso l’indotto, e investimenti per oltre 1000 miliardi di euro, oltre il 60% del PIL (fonte Ania, 2020)- è sempre più strategico per la protezione di persone e famiglie e per il sostegno delle imprese nel Paese e richiede esperti con competenze e professionalità all’avanguardia.

Il Master in Insurance Innovation sarà realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con Fondazione Compagnia di San Paolo, il Gruppo Intesa Sanpaolo, Reale Mutua e in collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto.

Anche per questa terza edizione, i partner industriali e accademici hanno previsto di sostenere gli iscritti attraverso il riconoscimento di borse di studio per reddito, merito e per studenti fuori sede. Alla fine del percorso verrà rilasciato il titolo congiunto dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino e i migliori studenti saranno avviati verso un concreto percorso di inserimento in azienda.