Redelfi, presentati i risultati 2023: valore della produzione pari a €11 mln

Redelfi annuncia i risultati 2023: valore della produzione pari a 11 milioni, in crescita del +142% rispetto al 31 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Redelfi, società leader nel settore dell'innovazione infrastrutturale e sostenibile, ha annunciato oggi i risultati finanziari consolidati e il progetto di bilancio d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2023. Redelfi è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e ha la sua sede operativa a Genova. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi, Davide Sommariva, ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti nel 2023, evidenziando una crescita superiore alle stime precedenti, rafforzando la posizione di Redelfi come operatore primario nel mercato internazionale dei Battery Energy Storage System (BESS) stand-alone.

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati presentati e della crescita registrata in questo ultimo anno, superiore alle stime pubblicate a dicembre 2023. Questi numeri dimostrano non solo la forte motivazione del Gruppo nel raggiungere gli obiettivi prefissati del Piano Industriale 2023-2026, ma anche la forte ambizione nel consolidare la posizione di Redelfi come operatore primario nel mercato internazionale del settore dei Battery Energy Storage System stand-alone, rendendo la Business Unit Green sempre più centrale”.

Il bilancio consolidato del 2023 riflette una significativa crescita economica per Redelfi. Il Valore della Produzione è stato di 11 milioni di euro, registrando un notevole aumento del 142% rispetto all'anno precedente. Tale valore ha superato le stime del Piano Industriale 2023-2026, confermando la solidità e la crescita del Gruppo. L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) ha raggiunto 5,1 milioni di euro, con un aumento del +200% rispetto all'anno precedente, con un EBITDA Margin del 46,3%. Anche l'EBIT è cresciuto del 301%, attestandosi a 4,6 milioni di euro, con un EBIT Margin del 41,9%. Il Risultato Netto è stato di 3,0 milioni di euro, segnando un significativo incremento rispetto all'anno precedente.

La Posizione Finanziaria Netta è stata di 4,8 milioni di euro, mostrando un aumento rispetto all'anno precedente, principalmente a causa del prestito obbligazionario sottoscritto e degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, pari a 568.335 euro, di cui 28.417 euro alla riserva legale e 539.918 euro ad utili portati a nuovo.

Durante il corso dell'anno, Redelfi ha compiuto diversi passi significativi per consolidare la propria posizione nel settore energetico e ambientale. Tra questi, l'acquisto del Progetto Lund Storage, la cessione della quota in Piano Green, i finanziamenti ottenuti da Anthilia Capital Partners e Leyline Renewable Capital, la creazione della joint venture con Flash. e l'acquisizione della società GPA Solution. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le guidance del Piano Industriale 2023-2026 siano ancora coerenti con le previsioni di sviluppo del business nei prossimi tre anni, confermando quindi la loro validità. In conclusione, Redelfi si conferma come un protagonista di rilievo nel settore delle infrastrutture innovative e sostenibili, mostrando una solida crescita finanziaria e continuando a perseguire una strategia di sviluppo ambiziosa e sostenibile nel mercato internazionale.