RFI: 5 stazioni ferroviarie a meno di 3 Km dalla costa

RFI, viaggio tra mare e cultura: 5 stazioni ferroviarie a meno di 3 Km dalla costa

Per chi desidera godersi le vacanze al mare senza l'uso dell'automobile, il treno rappresenta un'alternativa ideale. Sono ben 218 le stazioni ferroviarie in Italia situate a circa 3 km dalla costa balneare, una distanza che permette di raggiungere facilmente la spiaggia anche a piedi. Queste località non solo offrono la possibilità di rilassarsi al mare, ma consentono anche di esplorare siti di interesse culturale e storico, come i patrimoni UNESCO e musei importanti. Infatti, 26 di queste stazioni si trovano a breve distanza sia dal mare che da significativi luoghi di cultura.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in collaborazione con StationLAND, ha fornito e analizzato questi dati utilizzando la tecnologia GIS (Geographic Information Systems). Questa piattaforma di location intelligence è stata sviluppata per migliorare l'accessibilità al trasporto ferroviario e la sua connessione con altre reti di mobilità.

Un esempio significativo è la stazione di Trieste Miramare, realizzata nella seconda metà del XIX secolo, che rappresenta un vero gioiello di architettura e storia. Situata lungo la linea ferroviaria Trieste-Venezia, è a pochi chilometri dal Castello di Miramare, residenza dell’arciduca Massimiliano D’Asburgo e di sua moglie Carlotta del Belgio. Il castello ospita un museo storico e un parco, unendo elementi naturali e artificiali che riflettono il rapporto tra uomo e natura.

Anche la stazione di Siracusa, inaugurata nel 1871, si trova vicino al parco archeologico e alla costa. La vicinanza all'isola di Ortigia, patrimonio UNESCO, permette ai visitatori di ammirare reperti greci e romani, come il Tempio di Apollo, e le bellezze del Barocco Siciliano, con Piazza del Duomo e l'Area Marina Protetta del Plemmiro.

Un'altra destinazione di rilievo è Capaccio Paestum, situata lungo la ferrovia Salerno-Reggio Calabria. La stazione è vicina all'omonimo sito archeologico e al museo. Inaugurata come Pesto nel 1883 e ribattezzata Paestum nel 1927, permette di raggiungere facilmente uno dei siti archeologici più importanti del mondo, inserito nel 1997 nel Patrimonio UNESCO.

La stazione di Reggio Calabria, la principale della Calabria per traffico di passeggeri, si trova lungo il lungomare tra via Giuseppe Missori e la fiumara Calopinace. Vicino alla stazione si trova il Museo Archeologico Nazionale (MArRC), che ospita una delle più importanti collezioni di reperti della Magna Grecia. Cefalù, centro balneare e testimonianza di architettura mediorientale in Sicilia, ha una stazione inaugurata 26 anni dopo l'unità d'Italia. Vicino alla stazione si trova il sito Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale, patrimonio UNESCO dal 2015. Questi beni artistici rappresentano l'architettura arabo-normanna del periodo dei Normanni in Sicilia.